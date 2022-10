I Ricchi e Poveri scelgono Verissimo non solo per ricordare Franco

I Ricchi e Poveri hanno scelto Verissimo dopo la scomparsa di Franco Gatti

Un lungo applauso dal pubblico di Verissimo, è tutto per Franco Gatti che da poco non c’è più ed è un’assenza che fa piangere Angela e Angelo dei Ricchi e Poveri. Hanno scelto Verissimo per ricordare il loro baffo mentre a Domenica In oggi c’erano la moglie di Franco Gatti e Marina Occhiena. Il duo chiede a Silvia Toffanin di non farli piangere, ammettono che avrebbero voluto evitare la televisione ma da lei sono andati nonostante questi giorni difficili. 55 anni di carriera ma oggi essere a Verissimo senza Franco Gatti è per loro un pezzo della vita che va via, è una triste certezza per entrambi. Si conoscevano davvero da quando erano ragazzini: “I Ricchi e Poveri sono forse la nostra prima famiglia”. Ognuna ha avuto la propria vita privata, Angelo è padre e nonno; Angela è dispiaciuta perché suo figlio non le ha ancora dato la gioia di avere un nipote, spera si sbrighi. Ricordano Franco Gatti, il giorno un cui lui non è più riuscito ad andare sul palco e li ha lasciati in due ma poi ricordano la reunion a Sanremo, il ritorno di Marina Occhiena, il sogno di Franco che si è realizzato.

I Ricchi e Poveri a Verissimo commossi senza Franco Gatti

Nel 2013 hanno vissuto con lui una tragedia che nessun genitore dovrebbe provare, la morte di Alessio, così giovane, aveva solo 22 anni. “Abbiamo smesso di lavorare un periodo poi abbiamo ripreso ma Franco non ce l’ha fatta più e noi lo abbiamo capito benissimo, lo abbiamo incoraggiato a seguire il suo desiderio. Credeva potesse farci del male, ce l’ha fatto ma non in senso cattivo, perché lui ci mancava. Poi piano piano in due siamo riusciti”.

Alternano i ricordi personali a quelli di Franco Gatti, fa troppo male pensare alla loro vita tutti insieme ma concludono dicendo che ci credono che la morte non porti via tutto, esiste altro. Non ci sono pettegolezzi sui Ricchi e Poveri, solo ricordi felici, anche se sembrano divisi in scelte diverse.