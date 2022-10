La moglie di Franco Gatti svela la verità sulla morte del figlio

A Domenica In la moglie di Franco Gatti racconta la sua verità sulla morte del figlio Alessio

Per Stefania Picasso la morte di suo marito Franco Gatti non è collegata a quella del figlio Alessio. La moglie di Franco Gatti dei Ricchi e Poveri ha una sua verità da raccontare, la rispettiamo e condividiamo perché nessuno può sapere cosa è accaduto meglio di lei, perché dietro il suo sorriso c’è la sua famiglia, la forza che dal cielo le danno sul marito Franco e il figlio Alessio. E’ una verità che oggi a Domenica In ha voluto svelare per la prima volta. Stefania desidera smentire ciò che per lungo tempo è stato detto sulla morte di Alessio e allo stesso tempo raccontare che non è vero che il cantante dei Ricchi e Poveri è morto per il dolore del figlio perso. “Aveva patologie croniche pregresse” spiega riferendosi a suo marito, all’uomo che da quando aveva 20 anni è stato il suo punto di riferimento, il suo grande amore. Inoltre, Franco due anni fa ha avuto il covid e da quel momento non si più ripreso del tutto, il suo stato di salute è peggiorato, ma niente che sia collegabile al suicidio del figlio.

La morte del figlio di Franco Gatti, la verità di sua madre a Domenica In

Niente riuscirà a portarle via il sorriso che ha conquistato grazie ad un percorso importante, necessario dopo la morte di Alessio. Stefania Picasso si riferisce al gossip che ha tanto parlato delle cause della morte del figlio.

Non beveva e non faceva uso di stupefacenti, lei ne ha la certezza, ed è per questo che quell’unica volta che a cercato qualcosa che lo mantenesse sveglio ha fatto l’errore che poi l’ha portato alla morte. Un cocktail che gli ha tolto la vita. Alessio a 22 anni era a capo di una squadra, era un genio che aveva grande intuito nel suo lavoro. Quella sera era solo in casa, non andò con i suoi genitori a Sanremo, aveva del lavoro urgente da finire. E’ stata la signora che aiuta in casa Stefania ad avvisarla che c’era qualcosa di strano, non riusciva ad entrare in casa. Lei ha capito subito che era successo qualcosa di grave, è svenuta, aveva ragione, suo figlio era morto.

Alessio non beveva, non è come aveva confidato Franco in una vecchia intervista. Spiega che il cantante era di un’altra epoca, che non concepiva che al sabato sera i ragazzi si incontrano e bevono ma che uno di loro evita sempre l’alcol per guidare. “Non ho mai visto Alessio ubriaco”. Niente del genere l’ha portato alla morte ma un unico errore commesso convinto potesse invece aiutarlo per un’unica sera. Nessuno le porterà via il sorriso, sono dolori immensi quelli della moglie di Franco dei Ricchi e Poveri. A gennaio ha perso anche sua madre e da giovane una sorella. Sorride ancora mentre confida che lei è esperta, che sa bene che i suoi cari sono con lei e sono loro che l’aiutano ad andare avanti serena.