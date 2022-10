Gli ascolti della domenica: Mina Settembre 2 vince e convince, Rai 3 e Canale 5 vicinissime

E' ancora Serena Rossi la regina della domenica: Mina Settembre 2 convince il pubblico. Ecco gli ascolti del 30 ottobre 2022

E’ ancora una volta Serena Rossi a conquistare il pubblico della domenica sera. E’ ancora una volta Mina Settembre 2 a vincere nella serata di domenica. Succede anche il 30 ottobre 2022 in una giornata non troppo semplice per via del ponte e delle temperature estive che stanno allontanando, è palese, il pubblico dalla tv! Fa caldo e si cerca di uscire il più possibile di casa, con la paura che presto, arriverà tutto insieme l’inverno e il freddo! E allora nella serata del 30 ottobre ci si poteva aspettare anche un calo per Mina Settembre che però ha retto bene con oltre 4 milioni di spettatori. Rispetto alla prima stagione, i numeri sono leggermente diversi ma si tratta pur sempre di un ottimo risultato per una serie che appassiona il pubblico.

Da segnalare che Canale 5 e Rai 3 nella serata di ieri, hanno portato a casa, un risultato molto molto simile.

Gli ascolti della domenica sera: ecco i dati auditel del 30 ottobre 2022

Mina Settembre 2 ha conquistato 4.241.000 spettatori pari al 24.7% di share. Su Canale 5 Greenland ha raccolto davanti al video 1.887.000 spettatori pari al 10.9% di share. . Su Rai3 Che Tempo che Fa ha raccolto davanti al video 1.970.000 spettatori pari ad uno share del 10.4% e Che Tempo che Fa – Il Tavolo 1.076.000 (7.3%). Su Italia 1 Le Iene Presentano: Inside ha intrattenuto 910.000 spettatori con il 5.2% . Su Tv8 il Gran Premio di F1 del Messico è la scelta di 1.142.000 spettatori (7.1%)

Su Rai2 NCIS Los Angeles ha catturato l’attenzione di 801.000 spettatori (4.2%) e Blue Bloods di 551.000 (3%). di shareSu Rete4 Zona Bianca è stato visto da 645.000 spettatori con il 4.8% di share. Su La7 Non è l’Arena ha segnato il 3.8% con 510.000 spettatori. Sul Nove Il Contadino cerca Moglie segna l’1.7% con 304.000 spettatori.