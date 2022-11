Gli ascolti di Halloween: vola STEP su Rai 2, il GF VIP 7 batte Sopravvissuti

Boom di ascolti per Stasera tutto è possibile su Rai 2. Male la fiction Sopravvissuti: alla fine vince il GF VIP 7. Ecco i dati del 31 ottobre 2022

Che cosa hanno visto i telespettatori ieri nella serata di Halloween? Cosa ha scelto dei seguire il pubblico rimasto a casa il 31 ottobre 2022? Ce lo rivelano come sempre i dati auditel: nella serata di ieri a vincere è il Grande Fratello VIP 7 con una puntata parecchio sottotono che però, visti anche i numeri disastrosi della fiction di Rai 1 Sopravvissuti, ha avuto vita abbastanza facile. Complice anche la durata certamente maggiore, oltre 2 ore in più di programma, con il 20% di share il GF VIP vince la serata mentre Sopravvissuti si ferma al 15 % più vicina a Rai 2 che, almeno una volta alla settimana, sorride. Grazie a Stasera tutto è possibile, il programma di Stefano de Martino che ha regalato al pubblico una serata di spensieratezza anche per Halloween con costumi e scherzetti. E non ha fatto lo scherzetto a Rai 2, anzi. Un bel dolcetto per la rete che si assesta all’11 % di share, numeri che si vedono raramente sul secondo canale in prime time. Si chiude quindi alla grande questa stagione del programma che forse, avrebbe potuto vedere anche qualche puntata in più.

Gli ascolti di Halloween: ecco i dati del 31 ottobre 2022

Su Canale5 Grande Fratello Vip ha incollato davanti al video 2.395.000 spettatori con uno share del 20.3% Canale 5 e Rai 1 si dividono lo stesso numero di spettatori ma, complice la durata, il reality di Canale 5 vince in share.

Sopravvissuti porta a casa la stessa media di sempre, un risultato non convincente. Ieri sera la puntata è stata vista da 2.453.000 spettatori pari al 15.2% di share .

Boom per Stefano de Martino. Su Rai2 l’ultima puntata di Stasera Tutto è Possibile arriva a 1.655.000 spettatori pari all’11.8%.

Su Italia1 Killer Elite ha raccolto 937.000 spettatori (5.7%). Su Rai3 Ritorno al crimine è seguito da 658.000 spettatori (3.8%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 881.000 spettatori (6.6%). Su La7 la 18° stagione di Grey’s Anatomy parte da 290.000 spettatori pari all’1.7%. Su Tv8 Gomorra – La Serie in replica segna 331.000 spettatori (1.9%). Sul Nove Little Big Italy è visto da 469.000 spettatori (2.7%).