Gli ascolti del mattino: UnoMattina batte Mattino 5 News il primo novembre

Il primo novembre è UnoMattina a vincere contro Canale 5: ecco i dati di ascolto di ieri

Come sono andati gli ascolti del mattino del primo novembre 2022? Ce lo rivelano come sempre i dati auditel.

E’ una piccola e lenta rivoluzione quella che UnoMattina cerca di mettere in atto con la conduzione di Massimiliano Ossini e una linea certamente diversa da quella che il programma aveva avuto in passato, e diversa anche dai programmi di informazione e di news che vanno in onda nella stessa fascia oraria. UnoMattina racconta l’Italia, in tempo reale, informa ma parla anche al pubblico con consigli di ogni genere, dall’economia domestica alle bollette. E a quanto pare, questa nuova direzione presa da Massimiliano Ossini che ha dato la sua impronta al programma, sta piacendo al pubblico. Anche nella giornata di ieri, 1 novembre 2022, UnoMattina è il programma più visto nella sua fascia, riesce a battere Mattino 5 News. Entrambi i programmi portano a casa ottimi risultati ma è Ossini, per un soffio, ad avere la meglio. Una battaglia sul filo del rasoio, all’ultimo punto di share.

Gli ascolti del mattino: ecco i dati del primo novembre 2022

Su Rai1 il TgUnoMattina Rassegna Stampa informa 206.000 spettatori con il 10.1% di share e il TgUnoMattina 653.000 (14.1%). Nonostante questo traino, Uno Mattina riesce a risalire a 987.000 telespettatori con il 16.6% di share ; a seguire, Storie Italiane con Eleonora Daniele, sigla il 16.7% con 982.000 spettatori.

Su Canale5 Tg5 Mattina informa 1.333.000 spettatori (24.1%) e Mattino Cinque News 918.000 spettatori (15.5%) nella prima parte e 837.000 (14.4%) nella seconda.

Le altre reti. Su Rai 2 Alle 8 in tre fa compagnia a 85.000 spettatori con l’1.5% di share e Radio 2 Social Club sigla il 3.9% con 234.000 spettatori. Su Italia 1 Chicago MED è la scelta di 133.000 spettatori (2.2%) nel primo episodio e di 171.000 (2.9%) nel secondo, mentre Law & Order di 228.000 (3.8%) Su Rai3 Buongiorno Italia informa 390.000 spettatori (12.4%) e Buongiorno Regione 497.000 (11.2%); Agorà convince 374.000 spettatori pari al 6.4% di share, Agorà Estate Extra si porta al 6% con 348.000 spettatori e la presentazione di Elisir al 5.3% con 306.000 spettatori. Su Rete 4 Il Corsaro Nero registra 169.000 spettatori con share del 2.8%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 119.000 spettatori con il 3.8% nelle News e 198.000 (3.4%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 248.000 spettatori pari al 4.3%.