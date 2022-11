Ascolti tv mosci il 2 novembre: vince L’eredità, Rai 3 batte Renato Zero su Canale 5

Ascolti mediocri il 2 novembre 2022: ecco i dati auditel del prime time con la vittoria della puntata speciale de L'eredità su Rai 1

Una serata parecchio moscia dal punto di vista degli ascolti quella del 2 novembre con le reti ammiraglie parecchio in affanno. Vince, ma con un risultato molto basso, Rai 1 nella gara agli ascolti del 2 novembre 2022 con una puntata speciale de L’eredità. Il programma di Rai 1 ha raddoppiato con una serata speciale che ha visto dei vip mettersi in gioco per beneficenza. L’eredità quindi vince con 2 milioni di spettatori circa e Canale 5 porta a casa un risultato davvero disastroso con la seconda serata dedicata al concerto di Renato Zero: questa volta non si superano neppure i 2 milioni di spettatori, anzi. Si resta indietro e Federica Sciarelli, con il suo Chi l’ha visto, si piazza al secondo posto sul podio. Piccola polemica anche della conduttrice di Rai 3 in apertura: il programma ieri è iniziato alle 21,35 e la Sciarelli ha fatto notare al suo pubblico che la colpa non è di Un posto al sole, soap registrata che ha sempre lo stesso minutaggio ma del programma che viene prima. La frecciata a Damilano, che ha sforato di oltre 10 minuti, è stata parecchio chiara.

Gli ascolti del 2 novembre 2022: ecco i dati auditel della serata

Basta pochissimo a Flavio Insinna per vincere. Su Rai1 L’Eredità – Una Sera Insieme viene visto da 2.112.000 spettatori pari al 13.4% di share. Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 1.738.000 spettatori pari ad uno share dell’11%. In sovrapposizione il programma di Rai 3 che ha chiuso prima di Canale 5, batte l’ammiraglia Mediaset.

Su Canale 5 070 – Speciale Renato Zero ha raccolto davanti al video 1.536.000 spettatori pari all’11.7% di share .Su Rai2 Burraco Fatale ha interessato 1.211.000 spettatori pari al 6.4% di share. Su Italia 1 Dolittle ha catturato l’attenzione di 1.176.000 spettatori (6.3%).

Su Rete4 Controcorrente – Prima Serata totalizza un a.m. di 712.000 spettatori con il 5.2% di share. Su La7 Atlantide ha registrato 440.000 spettatori con uno share del 3.5%. Su TV8 X Factor ha segnato il 3% con 436.000 spettatori mentre sul Nove Pelham 1 2 3: Ostaggi in Metropolitana ha catturato l’attenzione di 387.000 spettatori (2.2%).