Gabriel Garko stringe i denti ma dovrà essere operato: tegola su Ballando con le stelle 2022

A Ballando con le stelle si perdono pezzi: Gabriel Garko dovrà operarsi e poi si deciderà che cosa fare

E’ chiaro che Gabriel Garko ce la metterà tutta ma come si può pensare che dopo una operazione possa scendere in pista con le stesse potenzialità di prima? Purtroppo il percorso pazzesco che Gabriel stava facendo sulla pista di Ballando con le stelle 2022 non potrà essere più quello di prima, è evidente. L’attore, in un video in cui racconta insieme a Milly Carlucci quello che sta succedendo, ha spiegato che purtroppo si è rotto il tendine e quindi si è resa necessaria una operazione. Questo significa che Gabriel, scenderà nuovamente in pista sabato sera, usando un solo braccio ( e non sarà facile per lui che prova un dolore fortissimo, essendo il tendine rimasto attaccato all’osso ). Una coreografia al meglio delle sue potenzialità, sarà certamente bravo ma non è lo stesso. Un vero peccato, perchè l’attore aveva dimostrato di essere tra i migliori di questa edizione di Ballando con le stelle e per i bookmakers aveva anche la vittoria in tasca. Adesso invece, dovrà pensare a questo percorso giorno per giorno: sabato sera si balla, poi mercoledì l’operazione e poi si cercherà di capire come andranno le cose e cosa potrà fare Gabriel, rimettersi in sesto in pochi giorni e sforzare un braccio operato non è forse il massimo ma sapranno dargli i migliori consigli i medici che lo hanno in cura.

Nel video, Milly Carlucci chiede quindi al pubblico di Ballando con le stelle di inviare solo vibrazioni positive per Garko che commenta ironicamente: “diciamo che quelle negative ci sono già arrivate”. E ha proprio ragione l’attore, che era stato nelle prime tre puntate tra i migliori, apprezzatissimo sia dal pubblico a casa che dalla giuria. Così tanto bravo che in molti hanno anche creduto che avesse già preso in passato lezioni di ballo. Una accusa alla quale Garko ha anche risposto, ribadendo che ha studiato in passato le coreografie per i film che doveva fare ma non ha mai studiato danza.

Facciamo un grande in bocca al lupo a Gabriel e alla sua maestra Giada Lini con la speranza che possa rimettersi presto in forma e possa tornare in pista, se non al 100 % anche al 90 !