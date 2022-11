Ascolti tv: disastro Rai 2 con Che c’è di nuovo, regge il GF VIP e cala Malinconico

Che disastro per Rai 2 con Ilaria d'Amico: gli ascolti del 3 novembre sono da allarme rosso per rai 2. Ecco tutti i dati della prima serata di ieri

Il bilancio degli ascolti tv del giovedì sera non è difficile da tracciare: su rai 1, dopo il successo di Imma Tataranni, purtroppo Massimiliano Gallo non ce l’ha fatta a bissare. Ascolti buoni per il suo Vincenzo Malinconico ma non eccezionali, ieri media di 3,4 milioni di spettatori. Numeri che non entusiasmano ma neppure da buttare, perchè un 18 % di share in prime time è sempre cosa buona. Su Canale 5 il Grande Fratello VIP 7 fa il suo, nessun guizzo, numeri nella media. Il vero disastro del giovedì sera, come testimoniano anche i dati del 3 novembre 2022 arriva da Rai 2 con il nuovo programma di Ilaria d’Amico. Dopo l’esordio sotto tono della passata settimana, si torna a fare numeri che per una prima serata lanciano un SOS. Che c’è di nuovo non va, i numeri sono quelli di un programma che in prime time, non può sopravvivere.

I numeri ci dicono che ieri il programma è sceso sotto il 2 % di share, così non va.

Gli ascolti del 3 novembre 2022: ecco i dati auditel della prima serata



Nella serata di ieri, giovedì 3 novembre 2022, su Rai1 Vincenzo Malinconico – Avvocato d’Insuccesso ha conquistato 3.416.000 spettatori pari al 18.9% di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip è stato visto da 2.659.000 spettatori con uno share del 20.8% . Su Italia1 Transporter: Extreme ha raccolto 1.205.000 spettatori (6.1%). Su Tv8 Roma-Ludogorets di Europa League segna 1.142.000 spettatori (5.7%).

Su Rai3 Amore Criminale è seguito da 869.000 spettatori con il 4.6%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 993.000 spettatori (6.8%). Su La7 Piazzapulita ottiene 865.000 spettatori pari al 5.9%. Sul Nove Only Fun – Comico Show è visto da 560.000 spettatori (3%).

Allarme rosso per Rai2 Che C’è di Nuovo? arriva a 299.000 spettatori (1.7%). Rai 2 non supera il 2 % di share e viene battuta da tutte le altre reti con il Nove, che doppia il risultato. Imbarazzanti i numeri della rete.