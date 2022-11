Angela Melillo a Verissimo emozionata per il matrimonio: un dono dei suoi genitori

Angela Melillo è sicura che il suo matrimonio è un dono dei genitori che non ci sono più. Lo racconta a Verissimo

Sente di dovere ai suoi genitori tutto l’amore che sta vivendo con suo marito. Angela Melillo a Verissimo confida che gli unici veri assenti al suo matrimonio sono stati la mamma e il papà. Non ci sono più, vorrebbe che la vedessero così felice come è oggi dopo il suo sì a Cesare, certa che sia un regalo che i suoi hanno voluto per lei. Oggi sa che l’amore non ha età e che tutto è possibile. La Melillo non credeva sarebbe arrivata così tanta felicità nella sua vita ma a Silvia Toffanin svela tutte le sue emozioni. Angela Melillo guarda le immagini del matrimonio, si è sposata da poche settimane, si commuove. Spiega e ripete più volte che alle sue nozze c’erano pochissime persone, che lei e Cesare non ha fatto alcun ricevimento. Non vedevano l’ora di diventare marito e moglie ma tra qualche mese ci sarà anche la festa, si sposeranno anche in chiesa.

Angela Melillo commossa dalla sorpresa delle amiche

“A volte si conoscono tante persone con questo lavoro ma non nascono amicizie io invece le ho volute fortemente accanto a me” forse Angela Melillo è molto fortunata perché al suo matrimonio le amiche erano tutte molto note nel mondo spettacolo. Gabriella Labate, Manila Nazzaro, Samantha De Grenet, Milena Miconi, Matilde Brandi, tutte a Verissimo per lei, coloratissime come nel giorno del suo matrimonio. Sono amiche davvero, la De Grenet le ha fatto da testimone per il suo sì. Un prezioso regalo, lo ripete la showgirl che racconta anche dell’emozione di sua figlia Mia.

“Non è facile per una figlia vedere la sua mamma sposare un altro uomo ma lei è molto più grande della sua età, ha una sensibilità che arriva dove non c’è bisogno delle parole, al matrimonio ha portato le fedi, i suoi occhi brillavano”.