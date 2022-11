Paolo Bonolis commosso dalle parole della figlia e di Sonia Bruganelli

L'emozione di Paolo Bonolis per le parole della figlia e il commento di sua moglie Sonia Bruganelli

Primo ospite di oggi di Domenica In Paolo Bonolis tra battute, risate e il mondo intero da mandare a quel paese se si occupa dei fatti suoi, della sua vita privata, del suo matrimonio con Sonia Bruganelli. L’emozione arriva subito appena appaiono le foto delle figlie, prima Adele che sorprende papà Paolo Bonolis nel vederla sullo schermo. Lei che è sempre così riservata e che ha un carattere forte, bravissima nella scrittura, è svelta mentalmente: “E’ una figlia adorabile, con lei guardiamo tanti film insieme, piangiamo insieme” non vedono l’ora arrivi il periodo di Natale per seguire insieme più film possibili, almeno una decina. Adele parla del suo libro, una dichiarazione d’amore al suo papà in attesa che anche lei finisca il suo. Adele ha da poco compiuto 15 anni, Paolo Bonolis spera come tutti i genitori che realizzerà i suoi sogni, studia recitazione ma non sa ancora cosa farà da grande, è ancora troppo presto.

Paolo Bonolis: “Sonia è una splendida madre”

L’intervista a Belve, Sonia Bruganelli confida che la cosa che la rende oggi più felice è la buonanotte di sua figlia Silvia; sa che gli altri due figli capiranno ma in passato pensava che per Silvia sarebbe stato ancora più complicato, che non avrebbe mai parlato.

“E’ una splendida madre lei, si dedica tantissimo ai figli, sono stato fortunato ad avere avuto dei figli con lei” una tenera dichiarazione d’amore a sua moglie ma sono i figli che più di tutto emozionano anche Bonolis.

“Fa un sacco di cose, è sempre contenta, sorride sempre, è bellissima” così Paolo Bonolis descrive sua figlia Silvia.

Ai curiosi però interessa anche com’è il rapporto tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis. Si è parlato tanto delle loro due case separate, se sono ancora una coppia o no. “Lasciali parlare, il problema è che mia moglie non si tiene un cecio in bocca. Abbiamo preso un appartamento accanto e abbiamo fatto una porta. Sonia ha piacere ad avere la sua camera con il bagno e sta di là con Adele, io con Silvia e Davide… se voglio sapere altro… fatevi i ca*** vostri”.