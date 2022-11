E’ boom di ascolti per il finale di Mina Settembre 2: Rai 1 con 20 punti in più di Canale 5

Oltre 5 milioni di spettatori per il gran finale di Mina Settembre 2: ecco tutti i dati auditel della serata, gli ascolti del 6 novembre 2022 vedono il trionfo di Rai 1

Gli ascolti della prima serata del 6 novembre 2022 sono tutti per Mina Settembre e per Rai 1. Che gran finale per Mina Settembre 2. La fiction con Serena Rossi chiude con oltre 5 milioni di spettatori per l’ultima attesissima puntata e regala a Rai 1 uno dei migliori risultati della stagione autunnale del prime time, stagione che a causa delle temperature miti, fino a questo momento, non era propriamente decollata. Serena Rossi si congeda dal pubblico di Rai 1 ma il suo è solo un arrivederci visto che a quanto pare, Mina Settembre tornerà molto presto. Sarebbe infatti già in lavorazione la terza stagione di Mina Settembre che dovrebbe tornare in onda nel 2024. Buone notizie quindi per tutto il pubblico che con affetto, segue la fiction di Rai 1. Non sono altrettanto buone le notizie per Canale 5 alla domenica sera. Non si riesce a trovare proprio la quadra e i film scelti per il prime time, non riscuotono molto successo. Ieri sera, il Richiamo della foresta è stato visto da una media di 1,7 milioni di spettatori, con 20 punti di share di differenza rispetto a Rai 1. Meglio di Canale 5 fa Rai 3 con Fabio Fazio e il suo Che tempo che fa.

Vediamo quindi tutti i dati di ascolto del 6 novembre 2022.

Gli ascolti della domenica sera: è boom per Mina Settembre il 6 novembre

Mina Settembre 2 chiude alla grandissima con una media di 5.076.000 spettatori pari al 28.8%% di share (primo episodio 5.120.000 – 26.8%, secondo episodio 5.035.000 – 31.1%). Su Rai3 Che Tempo che Fa ha raccolto davanti al video 2.157.000 spettatori pari ad uno share del 10.9% e Che Tempo che Fa – Il Tavolo ne ha convinti 1.295.000 (8.5%).

Su Canale 5 Il Richiamo della Foresta ha raccolto davanti al video 1.777.000 spettatori pari al 9.6% di share. Su Italia 1 Le Iene Presentano: Inside ha intrattenuto 1.009.000 spettatori con il 5.5% di share.

Su Rai2 NCIS Los Angeles ha catturato l’attenzione di 808.000 spettatori (4.1%) e Bull di 570.000 (3%). Su Rete4 Zona Bianca è stato visto da 660.000 spettatori con il 4.7% di share. Su La7 Non è L’Arena ha segnato il 5% con 701.000 spettatori. Su Tv8 Cani Sciolti è la scelta di 270.000 spettatori (1.5%) mentre sul Nove Il Contadino cerca Moglie segna l’1.8% con 332.000 spettatori.