Ascolti tv, Tutto per mio figli si ferma al 20 % e il GF VIP cresce

Ecco tutti i dati auditel relativi agli ascolti tv del 7 novembre 2022: il film di Rai 1 si ferma al 20%, il GF VIP 7 cresce

Nuova sfida al lunedì sera per la gara agli ascolti tv, con i dati auditel relativi al 7 novembre 2022. In questo primo mese e mezzo Canale 5 e il Grande Fratello VIP 7 non hanno avuto sfidanti particolarmente duri da battere. Pensiamo a Sopravvissuti, la fiction meno vista in prime time della rete. E ieri sera è stata infatti più ardua, visto che in prime time Giuseppe Zeno, ha incollato con il tv Movie, Tutto suo mio figlio, oltre 3,4 milioni di persone. Numeri buoni ma al lunedì sera si potrebbe fare ancora di più. Rai 1 quindi si ferma al 20% di share, facendo decisamente meglio rispetto alle passate settimane ma Canale 5 ne approfitta ancora con il Grande Fratello VIP 7 che viene visto da 2,6 milioni. Visti i proclami di Alfonso Signorini in diretta ieri, davanti ai concorrenti, immaginiamo che a Mediaset si aspettassero questi numeri. Non ci aspettavamo forse che un conduttore si vantasse dei dati, dimenticando che a differenza della passata edizione, lo share si misura in altro modo, per dire. Ma se sono contenti di 2,6 milioni di spettatori davanti alla tv tanto da festeggiare in prime time, vuol dire che ci andrà bene anche a noi, che umilmente, ci limitiamo a commentare dei dati e a fare delle osservazioni!

Passiamo quindi ai numeri.

Gli ascolti del 7 novembre 2022: ecco i dati auditel della prima serata

Rai1 il tv movie Tutto per Mio Figlio è stato visto da una media di 3.437.000 spettatori pari al 19.9%. Su Canale 5 – dalle 21.49 all’1.21 – Grande Fratello Vip ha raccolto davanti al video 2.611.000 spettatori pari al 21.5% di share. Su Rai3 il ritorno di Report ha raccolto davanti al video 1.618.000 spettatori pari ad uno share dell’8.9%. Su Italia 1 Operazione 6/12 – Attacco al Presidente ha intrattenuto 1.130.000 spettatori (6.4%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 813.000 spettatori con il 5.8% di share.

Su Rai2 School of Mafia ha interessato 628.000 spettatori pari al 3.4% di share. Su La7 Grey’s Anatomy ha registrato 396.000 spettatori con uno share del 2.3%. Su Tv8 la quarta stagione di Gomorra – La Serie segna 364.000 spettatori con il 2%. Sul Nove Little Big Italy ha raccolto 570.000 spettatori con il 3%. Il nove quindi batte sia La7 che Tv8 con quella piccola perla del programma di Francesco Panella.