Ascolti tv, chiude al 20% Vincenzo Malinconico. Il GF VIP sempre uguale

Chiude con ascolti in crescita Vincenzo Malinconico-Avvocato d'insuccesso: ecco i dati auditel del 10 novembre 2022

Nessun guizzo per il Grande Fratello VIP 7 che ha la sua fetta di pubblico e resta incollato al 20% di share, dato che tra l’altro lascia grande entusiasmo in Signorini, che continua a gioire per gli ascolti del reality ( non ha da un certo punto di vista tutti i torti, visto che neppure Zelig ha saputo fare meglio nel prime time di Canale 5). Nella serata del 10 novembre 2022, a vincere per un soffio è Vincenzo Malinconico-Avvocato d’insuccesso con la sua ultima puntata. I dati auditel relativi agli ascolti tv di ieri ci rivelano che la fiction di Rai 1 ha fatto in share lo stesso ascolto del GF VIP ma con 1 milione in più di spettatori davanti alla tv per seguire l’epilogo della storia che ha visto Massimiliano Gallo protagonista. Una serie diversa, quella in cui l’avvocato d’insuccesso, si è fatto amare dal pubblico; una fetta più piccola del solito, ma era chiaro che non poteva rivolgersi a tutto il pubblico il Malinconico. Rai 1 può ritenersi comunque soddisfatta nonostante questo inizio di stagione, non sia stato brillantissimo.

Ma vediamo i dati di ascolto della serata del 10 novembre 2022, che ci confermano tra l’altro, anche il clamoroso flop di Che c’è di nuovo, il programma di Ilaria d’Amico che proprio non convince i telespettatori e registra numeri da pomeriggio.

Gli ascolti del 10 novembre 2022: ecco i dati auditel

Vincenzo Malinconico – Avvocato d’Insuccesso chiude la prima stagione con una media pari a 3.701.000 spettatori pari al 20.7% di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip porta a casa sempre la stessa media, ieri 2.596.000 spettatori con uno share del 20.7% . Su Italia1 Final Score ha raccolto 829.000 spettatori (4.5%). Su Rai3 Amore Criminale è seguito da 872.000 spettatori con il 4.7%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 983.000 spettatori (6.9%). Su La7 Piazzapulita riparte da 795.000 spettatori pari al 5.5%.

Su Rai2 Che C’è di Nuovo? è l’ultima rete in prime time, con il Nove che fa il doppio degli ascolti. Ieri per Ilaria d’amico, 262.000 spettatori (1.7%). Su Tv8 4 Ristoranti segna 461.000 spettatori (2.7%). Sul Nove Only Fun – Comico Show è visto da 566.000 spettatori (3.1%).