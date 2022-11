Ascolti tv, niente Boom per Esterno notte. Il GF VIP sigla il 21%

Esterno notte si ferma a 3 milioni di spettatori: ecco i dati di ascolto per la serata del 14 novembre 2022

Un’altra sfida inedita al lunedì sera: il 14 novembre 2022 una serie contro il Grande fratello VIP. In onda su Rai 1 la prima puntata della serie evento Esterno Notte, dedicata alla vicenda di Aldo Moro, contro una nuova puntata del reality di Canale 5. Chi ha vinto la gara agli ascolti tv del lunedì sera? Lo scopriamo con i dati auditel relativi al prime time del 14 novembre: a vincere è il GF VIP con il 21 % di share e una manciata in meno di spettatori. Da sottolineare che il programma di Canale 5 va in onda fino all’una e trenta di notte.

Dopo diversi slittamenti, alla fine Rai 1 ha trovato la giusta collocazione per Esterno Notte, tentando anche un esperimento che non si faceva da tempo: tre prime serate nella stessa settimana, una scelta sensata visto che la narrazione spezzettata, sarebbe stata complessa e difficile da seguire. In passato, più di una fiction è andata in onda solo per due settimane con appuntamenti al lunedì e al martedì, una abitudine che forse, si potrebbe nuovamente prendere in considerazione per le prime serate.

Su Canale 5 invece ennesima puntata parecchio floscia di una edizione del GF VIP che non decolla. E pensare che è successo di tutto, persino il covid ma il pubblico proprio non riesce ad affezionarsi ai concorrenti. Per Canale 5 in ogni caso, i risultati portati a cada da Signorini e company, sono più che oro colato.

Gli ascolti del lunedì sera: ecco i dati di ascolto del 14 novembre 2022

Su Rai 1 la prima puntata di Esterno Notte segna 3.307.000 spettatori con il 18.6% share. Un risultato per certi aspetti basso ma il tema della fiction non è un tema per tutti e anche la narrazione, non può arrivare a una platea così ampia e forse in casa Rai, lo sapevano bene.

La puntata del Grande Fratello VIP 7 in onda il 14 novembre è stata vista da 2.770.000 spettatori con il 21.9% share. Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 1.550.000 spettatori pari ad uno share dell’8.2%. Su Italia 1 xXx – Il ritorno di Xander Cage ha intrattenuto 1.045.000 spettatori (5.6%). Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 867.000 spettatori con il 5.9% di share.

le altre reti se la giocano. Facciamo notare come il Nove abbia nuovamente battuto Rai 2. Su Rai2 le ATP Finals di Tennis hanno interessato 538.000 spettatori pari al 2.7% di share. Su La7 Grey’s Anatomy ha registrato 443.000 spettatori con uno share del 2.5%. Su Tv8 la quinta stagione in prima visione free di Gomorra – La Serie segna 488.000 spettatori con il 2.6%. Sul Nove Little Big Italy ha raccolto 571.000 spettatori con il 2.9% (secondo episodio in replica: 229.000 – 2.3%).