Che numeri per La vita in diretta: Matano ancora da record su Rai 1

Un altro record di ascolti per La vita in diretta: ecco i dati del 14 novembre 2022

Si pensava che non sarebbe stato possibile migliorare dei numeri già altissimi e invece, con l’arrivo dei primi freddi, La vita in diretta vola. Il programma del pomeriggio di Rai 1 continua a portare a casa ascolti da record con numeri ogni giorno migliori. Nel pomeriggio del 14 novembre 2022, oltre 2,6 milioni di spettatori davanti alla tv per ascoltare le ultime notizie di cronaca, gli inviati del programma di rai 1, e poi per sorridere con l’ultimo spazio dedicato alla leggerezza e allo spettacolo. La vita in diretta è certezza ed è soprattutto un programma che ha i suoi tempi, ben scanditi. Non è una accozzaglia di cose messe insieme, va in onda regolarmente fino alle 18,40 e permette a Matano di esprimere il suo potenziale ma anche quello di tutta la squadra che lavora al suo fianco. Intendiamo dire, che la stessa cosa, non si vede su Canale 5. Pomeriggio 5 è ormai striminzito, infarcito di pubblicità. Il che può andare bene alla rete, ma non al pubblico. C’è poco spazio per approfondire, si vuole parlare di troppe cose in poco tempo. Il programma, dura in tutto meno di un’ora e dalle 18,20 in poi è solo un susseguirsi di blocchi pubblicitari e di cose inutili messe insieme una dietro l’altra. Facile quindi comprendere il perchè, nell’ultimo anno e mezzo, il pubblico, abbia riconosciuto ne La vita in diretta, la sua nuova casa del pomeriggio. Con 2,6 milioni e oltre il 23 % di share, Matano è certezza, non solo per il pubblico di Rai 1 ma anche per la rete.

In una delle sue ultime interviste, a TvTalk, ha spiegato anche quello che può essere il segreto del successo di un programma come La vita in diretta. E la serialità: si scelgono dei casi e si continua a parlare di essi, fornendo ogni giorno elementi. Una formula che il pubblico sta apprezzando e i numeri lo dimostrano.

Chissà forse Pomeriggio 5 recupererà qualcosa nel breve periodo durante il quale La vita in diretta non andrà in onda per lasciare spazio alle partite dei mondiali. Vedremo. Per Matano intanto, quello di ieri è il secondo dato più alto della stagione, uno dei migliori risultati era arrivato in occasione dei funerali della Regina Elisabetta.

Gli ascolti del pomeriggio: i dati del 14 novembre 2022

La vita in diretta nella presentazione 2.067.000, 22,07% e nel programma 2.662.000, 23,12%.

La partita per la Pace un netto di 327.000, 2,38%. Su Rai 3 il match Georgia – Italia, qualificazioni Mondiali Basket Maschile, un netto di 428.000, 4,40%; Aspettando Geo ha ottenuto 790.000, 6,69%, Geo 1.404.000, 10,79%.

Pomeriggio Cinque nella presentazione 1.449.000, 14,37%, nel programma 1.988.000, 17,07% e nel segmento I Saluti 2.104.000, 16,26%. Il risultato di Pomeriggio 5 ha comunque del miracoloso, considerando il traino pari a zero che la d’Urso ha.