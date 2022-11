Gli ascolti del pomeriggio top e flop: vola Matano. Benissimo Ore 14. Terra amara in calo

Prima dell'inizio dei mondiali un bilancio sugli ascolti del pomeriggio: programmi top e flop

Una giornata un po’ particolare quella di ieri ( e lo sarà anche quella di oggi a causa dello sciopero dei giornalisti in alcune delle sedi romane della rai). Gli ascolti del 17 novembre 2022 ci raccontano come stanno andando tutti i programmi in questo periodo, e facciamo un bilancio visto che dalla prossima settimana, per circa un mese, cambieranno un po’ tutti gli equilibri a causa del Mondiale, con le partite che saranno trasmesse sui Canali Rai. La vita in diretta ad esempio, certamente uno dei programmi più apprezzati della stagione ( ieri tocca quita 2,5 milioni di spettatori con il 23% di share) andrà in onda ma con un formato ridotto. Ne potrebbero quindi approfittare le altre reti, sarà tutto uno scoprirsi di dati in divenire dalla prossima settimana, che perchè bisognerà poi capire il reale interesse del pubblico per questi Mondiali che non vedranno l’Italia protagonista. Proviamo a vedere insieme quelli che sono i programmi top e quelli che invece si conquistano l’etichetta di flop, in questa prima fase di stagione. E non solo per i numeri di ieri.

Gli ascolti del pomeriggio: top e flop

Ma torniamo a noi. Si conferma stabile Serena Bortone con il suo Oggi è un altro giorno, anche ieri con la replica, il programma di Rai 1 conquista 1.430.000 spettatori con il 13.9%. Siamo lontani dai dati portati a casa in tempo di pandemia ma era quasi prevedibile aspettarsi il calo. Certezza della rete invece Il Paradiso delle Signore ( ieri vista da 1.825.000 spettatori con il 20.6% ). Ottimi i dati de La Vita in Diretta con 2.548.000 spettatori con il 22.9% (presentazione a 1.991.000 e il 21.6%). Il programma di Rai 1 rientra sicuramente nella categoria “top”.

Passiamo a Mediaset. Su Canale5 Beautiful continua a essere la soap più vista. Ieri porta a casa 2.392.000 spettatori (20%) . Non brilla in modo eccezionale Terra Amara 2.154.000 spettatori (18.9%). La soap turca non approfitta della replica di Oggi è un altro giorno. E succede lo stesso anche a Uomini e Donne che ottiene 2.615.000 spettatori pari al 26.6% (Finale a 1.983.000 e il 22.7%). Non si discute sul fatto che il programma di Maria de Filippi faccia ascolti da prima serata ma siamo stati abituati anche a vedere davanti alla tv oltre 3 milioni di spettatori. Si può fare sicuramente di meglio.

Buono il dato di Amici 22 con 1.739.000 spettatori pari al 19.6% e Grande Fratello Vip 1.545.000 spettatori pari al 17.3%. A seguire il vero flop di Canale 5, Un Altro Domani con 1.269.000 spettatori (13.7%). Miracolosi numeri per Barbara d’Urso, che senza traino porta Pomeriggio Cinque da 1.215.000 spettatori (12.4%) nella presentazione, a 1.625.000 spettatori (14.5%) nella parte più corposa e 1.553.000 spettatori (12.4%) ne I Saluti.

Da segnalare in costante crescita con ottimi numeri il programma di Milo Infante su Rai 2, forse, insieme a I fatti vostri, uno dei pochi programmi del day time della rete che si salva. La puntata di ieri di Ore 14 è stata vista da una media di 653.000 spettatori pari al 5.9% . Rientra nella categoria Flop ilprogramma di Diaco che però ieri a sorpresa, in replica sale. BellaMa’ 469.000 spettatori pari al 5.2%. A seguire Nei tuoi Panni sigla 263.000 spettatori pari al 2.7%. Il programma di Mia Ceran al momento, è un altro dei flop della seconda rete.

I dati di ascolto delle altre reti. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 610.000 spettatori (5.2%) nel primo episodio, 563.000 spettatori (5.1%) nel secondo episodio e 500.000 spettatori (4.9%) nel terzo episodio. A seguire N.C.I.S. Los Angeles ha conquistato 357.000 spettatori (4%) nel primo episodio e 370.000 spettatori (4.1%) nel secondo episodio, mentre The Mentalist 260.000 spettatori (2.4%). Su Rai3 Tg Regione informa 1.926.000 spettatori (16.3%); Aspettando… Geo arriva a 728.000 spettatori (8.1%) e Geo a 1.390.000 spettatori (12.3%). Da segnalare in questo caso Geo, che in diverse occasioni tallona Pomeriggio 5.

Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 738.000 spettatori con il 6.8%, mentre Tg4 – Diario del Giorno è seguito da 335.000 spettatori con il 3.8%. Su La7 Tagadà è scelto da 351.000 spettatori pari al 3.7% (presentazione a 364.000 e il 3.2%, #Focus a 259.000 e il 2.9%), mentre Padre Brown totalizza 136.000 spettatori pari all’1.4% nel primo episodio e 146.000 spettatori pari all’1.2% nel secondo episodio.