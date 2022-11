Soleil Sorge dal bullismo al tumore della madre: “Ognuno ha il proprio dolore”

Soleil Sorge a Verissimo parla del bullismo subito, del tumore che purtroppo è tornato e che sua madre deve affrontare

Soleil Sorge ospite a Verissimo confida del bullismo, la separazione dei genitori, il tumore della mamma. Era molto piccola quando i genitori si sono separati: “Ognuno ha il proprio dolore nella vita ma io ho deciso di rendere costruttivi i miei dolori, di trarne forza, un insegnamento da quello che mi è successo”. Quando i genitori di Soleil si sono separati lei è rimasta in Italia con suo padre. I nonni sempre presenti e il suo andare da un Paese all’altro, divisa tra mamma e papà, tutto per lei era così normale. Sono stati gli altri a farle notare tante cose e lì ha iniziato a sentire la diversità e la sensazione non è stata positiva ma ha poi deciso che la sua diversità dovesse essere un punto di forza per migliorarsi.

Soleil a Verissimo

Il bullismo a scuola, l’appello che le faceva paura perché il suo nome lo pronunciavano male, perché poi arrivano i commenti. Le facevano paura le domande semplici, il disagio quando le chiedevano da dove veniva, come si chiamava. Soleil parla dei suoi genitori sempre positivi, per suo padre i problemi non esistono, si risolvono. Per la madre lei era fantastica e non doveva badare agli altri. Oggi il suo nome le piace molto ma da piccola ha avuto difficoltà nel comprendere quanto l’unicità sia un fattore positivo.

La mamma di Soleil sta lottando contro il tumore, ha il cancro al seno e purtroppo è tornato per la seconda volta, ha metastasi nelle ossa del bacino: “Questa volta io sono più forte e più grande e io posso starle accanto. Lei lo ha già affrontato, è atroce”.

Soleil ha deciso di non rifare il seno proprio per la malattia della madre, anche se è sempre stata pro chirurgia. “Pensavo che un seno rifatto mi avrebbe resa felice ma crescendo ho imparato ad apprezzarmi per come sono. Da ragazzina con il seno piatto mi prendevano in giro e io mettevo i calzini nel reggiseno e una volta ero in gita e il calzino mi è caduto… ho deciso di essere come sono”.

Soleil Sorge racconta delle molestie subite: “Più volte mi è capitato che gli uomini mi hanno fermata magari prendendo il polso, le spalle. Mi è capitato di ragazzi che provassero a forzare oltre il bacio mentre io non avevo la minima attenzione e senti che quella nonostante non è fisicamente una violenza che fa del male è ugualmente una violenza”.