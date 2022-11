Verissimo oggi 19 novembre 2022: tutti gli ospiti

Oggi ci aspetta su Canale 5 una nuova puntata di Verissimo: ecco tutti gli ospiti del 19 novembre 2022

Verissimo non si ferma neppure questo fine settimana anche se su Rai 1, domenica, ci sarà spazio per l’inaugurazione dei mondiali 2022 in Qatar. Silvia Toffanin andrà in onda con due puntate del programma di Canale 5. E oggi vi raccontiamo quello che vedremo tra poche ore, con la puntata di Verissimo di sabato 19 novembre 2022. Continua quindi a tenere compagnia il programma di Canale 5, che porta a casa anche in questa edizione buonissimi ascolti, sia nella puntata del sabato che in quella di domenica.

Verissimo anticipazioni: tutti gli ospiti del 19 novembre

La sua storia ha commosso l’opinione pubblica, in seguito allo sfregio al volto con l’acido compiuto dal suo ex fidanzato: Gessica Notaro, negli anni è diventata un personaggio tv molto amato e sabato a Verissimo presenterà per la prima volta il futuro sposo Filippo Bologni. Pochi giorni fa, sui social, è diventato virale proprio il video della proposta di matrimonio che Filippo ha fatto alla sua Gessica. Oggi nello studio di Verissimo, rivedremo insieme quelle emozionanti immagini.



Nella puntata di Verissimo in onda oggi, ospiti di Silvia Toffanin anche l’attrice Simona Marchini, l’influencer Soleil Sorge e la ballerina e conduttrice tv Lorella Boccia. Soleil parlerà del suo nuovo libro, mentre Lorella Boccia racconterà del suo ultimo anno, il primo da mamma.

Infine, si parlerà del caso scoppiato nel mondo della ginnastica ritmica femminile. In studio le ex farfalle azzurre Nina Corradini e Anna Basta, che hanno avuto la forza di raccontare la loro verità relativamente ai presunti abusi subiti quando si allenavano nella famosa Accademia di Desio.

L’appuntamento con la nuova puntata di Verissimo è per le 16,30. Vi ricordiamo che prima del programma, andranno in onda come sempre le soap. Dopo la fine di Una vita, anche al sabato ci aspetta Terra amara, la soap turca che ha preso il posto di quella spagnola.