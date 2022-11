Gli ospiti di Domenica in oggi per una puntata ridotta: Mara Venier accorcia

Puntata più breve oggi di Domenica In: ecco quello che vedremo il 20 novembre 2022, gli ospiti di Mara Venier

Sarà un mese diverso quello che aspetta il pubblico di Rai 1 con una programmazione “particolare” e l’invasione del calcio sulla prima rete. Iniziano oggi, 20 novembre 2022, i Mondiali di calcio in Qatar e le prime variazioni, arrivano per Domenica IN che nella puntata di questo pomeriggio, avrà un formato ridotto rispetto al solito. Mara Venier saluterà come sempre il suo pubblico alle 14 ma chiuderà con un’ora e mezzo di anticipo. Infatti alle 15,30 inizierà la giornata di inaugurazione dei mondiali di calcio.

Cosa vedremo quindi nella puntata di Domenica IN di oggi? Scopriamolo con le anticipazioni, eccole per voi.

Domenica In ospiti e anticipazioni: ecco cosa vedremo oggi 20 novembre 2022

Saranno Massimo Ranieri e Santo Versace gli ospiti di Mara Venier a “Domenica In”, in onda su Rai 1 dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma domenica 20 novembre, dalle 14 alle 15.30, quando la linea passerà a Rai Sport per la Cerimonia di apertura dei Mondiali di Calcio in Qatar.

Massimo Ranieri interverrà per presentare il suo nuovo album di inediti “Tutti i sogni ancora in volo”, oltre ad esibirsi con “Lasciami dove ti pare”. Santo Versace fratello dello stilista Gianni morto a Miami Beach il 15 luglio 1997, sarà intervistato da Mara Venier a proposito del libro ‘Fratelli, una famiglia italiana’, nel quale racconta la straordinaria avventura dei tre fratelli Versace, Santo, Gianni e Donatella, nel mondo della moda.



Ci sarà poi un breve spazio dedicato al talk su “Ballando con le stelle”, in studio Ema Stokholma e Alessandro Egger. Con loro, gli opinionisti Guillermo Mariotto, Anna Pettinelli e Rossella Erra, oltre alla coppia di bambini ballerini Leonard e Adele che tanto avevano conquistato il cuore del pubblico la scorsa settimana, dopo l’esibizione sul palco di Ballando con le stelle. In collegamento anche Bobby Solo, che è stato ieri, il “ballerino per una notte” sulla pista di Ballando con le stelle. Appuntamento quindi come sempre alle 14 in diretta su Rai 1.