Ascolti tv, il Brasile fa volare Rai 1 al 30%. Canale 5 fermo all’11

Oltre 6 milioni di spettatori davanti alla tv per seguire la partita del Brasile: ecco tutti i dati del 24 novembre 2022

Il Brasile fa volare Rai 1. E’ stata la partita più vista di questo Mondiale, almeno per ora, quella che nella serata del 24 novembre 2022 ha visto il Brasile sconfiggere la Serbia. Una bella gara, che ha fatto volare Rai 1: oltre 6 milioni di spettatori, quasi 7 e il 30% di share per il match in prima serata. Ottimi numeri che dimostrano ancora una volta, come a prescindere dalla presenza dell’Italia, i dati sono buoni. E’ chiaro che se ci fossero stati gli azzurri in campo, avremmo visto anche 10-11 milioni di italiani davanti alla tv. Ma l’Italia non ci sarà e i numeri di Rai 1, e delle altre reti anche nel pomeriggio, sono comunque validi. Il 24 novembre quindi, almeno fino alle 22, è Rai 1 la rete più vista. Il Circolo dei mondiali non approfitta di questo ottimo risultato e resta sotto i 2 milioni di spettatori. Canale 5 quindi vince poi con la nuova fiction Passaporto per la Libertà.

Ecco forse il solo errore che la Rai ha fatto, almeno per queste gare in cui non sono previsti tempi supplementari, è la scelta di mandare in onda Il circolo dei mondiali su Rai 1. Si sarebbe potuto mandare in onda un episodio da 100 minuti di una fiction, magari con un raddoppio settimanale e si sarebbero portati a casa numeri certamente molto altri. C’è poca differenza del resto tra una prima serata alle 21,40 e alle 22. Ma ormai, la decisione è presa! Vediamo quindi tutti i dati di ascolto per il 24 novembre 2022.

Gli ascolti del 24 novembre 2022: i dati auditel della prima serata

Rai1 Brasile-Serbia ha conquistato 6.602.000 spettatori pari al 30% di share e a seguire Il Circolo dei Mondiali si porta al 10% con 1.795.000 spettatori. Su Canale 5 Passaporto per la Libertà ha raccolto davanti al video 2.009.000 spettatori pari all’11.7% di share. Non brillano i risultati delle fiction di Canale 5 nonostante i mondiali su Rai 1, questo è un altro dato da sottolineare.

Su Italia 1 Ti Presento i Miei ha catturato l’attenzione di 1.061.000 spettatori (5.8%). Su Rai3 Amore Criminale ha raccolto davanti al video 1.130.000 spettatori pari ad uno share del 6.1%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.322.000 spettatori con il 10.1% di share. Su La7 Piazza Pulita ha registrato 960.000 spettatori con uno share del 7.5%.

Su Rai2 Che c’è di Nuovo ha interessato 478.000 spettatori pari al 3.3% di share. Su TV8 Alessandro Borghese – 4 Ristoranti ha segnato il 3.4% con 539.000 spettatori mentre sul Nove Only Fun – Comico Show ha catturato l’attenzione di 657.000 spettatori (3.8%). Il Nove torna a battere la concorrenza e clamorosamente, per l’ennesima volta, è Rai 2 a risultare l’ultima rete con il programma di Ilaria d’Amico.