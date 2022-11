Verissimo anticipazioni 26 novembre 2022: tutti gli ospiti di oggi

Ecco tutto quello che vedremo nella puntata di Verissimo del 26 novembre 2022: tutti gli ospiti di Silvia Toffanin

Una nuova puntata di Verissimo andrà in onda oggi, sabato 26 novembre 2022 e si parte come sempre alle 16,00 ( o meglio questa novità è iniziata dalla passata settimana, si anticipa per via delle partite in onda nel pomeriggio). Cosa ci aspetta in questo nuovo appuntamento con Silvia Toffanin su Canale 5? Tante le cose da dire e tante le persone che si racconteranno nello studio di Verissimo per questa nuova puntata che prenderà il via dopo un pomeriggio in compagnia delle amate soap della rete. Vedremo infatti prima Beautiful e poi Terra amara.

Scopriamo quindi tutti i nomi degli ospiti di Verissimo per la puntata del 26 novembre 2022.

Verissimo anticipazioni: tutti gli ospiti di oggi 26 novembre 2022

In studio una giovanissima attrice già molto apprezzata per il suo talento, Ludovica Nasti. Di recente, l’attrice apprezzatissima per il suo ruolo di Lila ne L’amica geniale, è tornata in tv al fianco di Serena Rossi in Mina Settembre e probabilmente la rivedremo come protagonista anche nella prossima stagione della fiction di Rai 1.

Ma non finisce qui…La puntata di Verissimo ci porta nell’atmosfera natalizia che in Italia si sta iniziando a vivere in questo periodo… si respirerà aria di Natale con una vera pop star, Alexia. Inoltre, intervista padre e figlia per il comico Angelo Pisani e la sua piccola Agata. Anche Marco Bellavia sarà in studio in compagnia del figlio Filippo. Torna quindi l’ex protagonista del Grande Fratello VIP ma questa volta racconterà anche il suo lato di padre e chissà forse ci dirà anche come procedono le cose tra lui e Pamela Prati, visto che Silvia Toffanin una settima fa parlando con Orietta Berti aveva detto esplicitamente di non credere a una possibile relazione tra i due…

Inoltre, si racconteranno, per la prima volta, la conduttrice Monica Leofreddi. Volto Rai da anni, oggi Monica sarà da Silvia Toffanin. E poi un’altra amatissima della tv, Alessia Mancini, in uscita con il suo primo libro di cucina e bellezza.