Il coraggio di Ludovica Nasti e la sua battaglia contro la leucemia

A Verissimo Ludovica Nasti parla della sua battaglia contro la leucemia

L’abbiamo conosciuta “cazzuta” e forte, nel suo ruolo più importante, quello che l’ha consacrata e l’ha fatta conoscere al mondo intero. Parliamo di Ludovica Nasti che ieri, è stata ospite di Verissimo. Nel programma di Silvia Toffanin, l’attrice de L’amica geniale, ha raccontato della sua carriera, dei suoi successi ma anche di un momento complicato della sua vita. Quando aveva 5 anni infatti ha scoperto di avere la leucemia ed è iniziata la sua battaglia contro una delle malattie più brutte. Ne parla con serenità con Silvia Toffanin, sa che ha sconfitto il suo brutto male ma che ancora, la battaglia non è arrivata al capitolo finale.

È soltanto a 5 anni che ha iniziato i primi ricoveri per sconfiggere la malattia. Ha vissuto quei momenti , oggi ricordi lucidissimi, con forza e determinazione, cercando di non perdere mai il sorriso, come racconta a Silvia Toffanin. “Ricordo il primo mese in ospedale, mia mamma è stata la mia colonna e quella della mia famiglia”, spiega Ludovica Nasti nella sua intervista per Verissimo su Canale 5 nella puntata del 26 novembre 2022.

La battaglia di Ludovica Nasti contro la leucemia

“Grazie a loro non ho mai avuto paura. Mia mamma mi ha fatto sempre vivere come ne La vita è bella di Benigni. Sui capelli avevamo un motto: che sarebbero ricresciuti più forti e più belli. Pensavamo alle trasfusioni di sangue come alla coca cola”. Oggi è una battaglia vinta anche se c’è un altro ostacolo da superare: “Devo solo attendere i 18 anni per sapere di averla sconfitta del tutto, allora non dovrò più sottoposti ai controlli”.

Ludovica oggi ha tanti sogni nel cassetto da realizzare e sa che potrà fare tanto, come andare anche a studiare a New York, uno dei suoi sogni. E se ha capito una cosa durante la sua battaglia contro la leucemia è che non bisogna mai mollare, e che le cose si possono ottenere e i sogni si possono realizzare. E un altro piccolo sogno si sta per concretizzare visto che Ludovica è già stata protagonista di un’altra serie amatissima in Italia, Mina Settembre. Nella terza stagione della fiction di Rai 1, la rivedremo ancora al fianco di Serena Rossi. Un altro lavoro che conferma la bravura dell’attrice.