Mariotto sbrocca contro Selvaggia Lucarelli: “Sei una scimmia che getta escrementi contro tutti”

Puntata più che infuocata quella di Ballando con le stelle in onda il 26 novembre 2022. E viste tutte le dichiarazioni che ci sono state in settimana da parte dei giurati, di alcuni di loro, non ci si poteva aspettare che lo spettacolo a tratti imbarazzante che si è visto su Rai 1. In particolare Selvaggia Lucarelli ha deciso di togliersi diversi sassolini dalla scarpa e per tutta la serata ha lanciato frecciate ai suoi colleghi. Fino a quando, Mariotto non ha perso la pazienza e ha pesantemente attaccato la sua collega. Tutto è iniziato dal commento che la Lucarelli ha riservato a Iva Zanicchi. Selvaggia ha sottolineato che la Zanicchi poteva essere un concorrente diverso, e che invece ha puntato troppo a buttarla in caciara, come più volte ha detto dall’inizio di questa edizione di Ballando con le stelle. Ha quindi in qualche modo cercato di dare un consiglio a Iva Zanicchi dicendo: “Tu qua hai fatto un po’ la comica. La caciara ci ha divertito, ma tutto è diventato un po’ squallido in alcuni momenti. Secondo me un po’ di misura in alcune puntate ti avrebbe dato spessore“. Le parole della Lucarelli non sono piaciute al pubblico che ha iniziato a rumoreggiare ma neppure a Mariotto che ha “sbroccato” come si dice nella capitale!

Il durissimo attacco di Mariotto a Selvaggia Lucarelli

“Io sono seccato di questo atteggiamento e di tutte queste parole che volano qua dentro. Io trovo che Iva – nonostante i suoi problemi – venga qua con la sua ironia trovo che sia la chiave di lettura di questa edizione di Ballando con le Stelle” ha detto il giudice del programma di Rai 1. E ancora: “Arrivare al punto di darle della squallida mi sembra una cosa fuori luogo. Non è retorica. La figura della squallida la stai facendo tu [Selvaggia, ndr] perché ti stai comportando come una scimmia che – arrabbiata per il fidanzato – getta gli escrementi a tutti. Io chiedo scusa da parte della giuria alla signora Zanicchi”. Per Mariotto quindi, l’acredine della Lucarelli contro tutti i giudici, sarebbe derivata dal fatto che Iva è ancora in gara, mentre concorrenti come Lorenzo Biagiarelli, il suo fidanzato, sono stati invece eliminati.