Ascolti tv, Rai 1 vola al 30% di share con i Mondiali. Il GF VIP si ferma al 23

Ecco i dati auditel della prima serata del 28 novembre 2022: il Grande Fratello VIP si ferma al 23 %, i Mondiali volano al 30 su Rai 1

E’ tempo di dati auditel, è tempo di ascolti tv. Anche questa mattina torna come sempre puntuale la rubrica dedicata agli ascolti tv della prima serata: chi ha vito il 28 novembre 2022? Sfida inedita tra il Grande Fratello VIP 7 e i mondiali su Rai 1. Su Canale 5 una nuova puntata del reality di Signorini mentre su Rai 1 è andata in onda, per un’oretta circa in prime time, la sfida che ha visto scendere in campo il Portogallo e l’Uruguay. I dati di ascolto per la prima serata di ieri ci rivelano che il Grande Fratello VIp 7 è stato visto da una media di 2.811.000 spettatori con il 22.8% share. Signorini non supera i 3 milioni di spettatori come si sarebbe potuto aspettare. Vola invece Rai 1 con la partita in diretta: 6.493.000 spettatori con il 29.1% share per la gara che ha visto scendere in campo il Portogallo di Cristina Ronaldo. Ma vediamo nel dettaglio tutti i dati auditel relativi alla prima serata di ieri, 28 novembre.

Gli ascolti del 28 novembre 2022: ecco i dati auditel

Vince nella fascia che va dalle 20 alle 22 Rai 1 con la partita dei mondiali in Qatar che ha visto scontrarsi il Portogallo e l’Uruguay. 6.493.000 spettatori con il 29.1% share per il match in diretta su Rai 1. A seguire il Circolo dei mondiali al 10%.

2.811.000 spettatori con il 22.8% share: il Grande Fratello VIP non approfitta del vuoto in prima serata ( nella prima serata che inizia dopo le 22). Cresce di pochissimo in numero di spettatori rispetto alle passate settimane ma continua a fermarsi sotto i 3 milioni di spettatori. Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 1.909.000 spettatori pari ad uno share del 10.2%.

Su Rai2 Il Ritorno dell’Eroe ha interessato 1.027.000 spettatori pari al 5.2% di share. Su Italia 1 Bastille Day – Il Colpo del Secolo sigla 1.275.000 spettatori (6.3%).Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 827.000 spettatori con il 5.7% di share. Su La7 Grey’s Anatomy ha registrato 390.000 spettatori con uno share del 2.1%. Su Tv8 la quinta stagione di Gomorra – La Serie segna 474.000 spettatori con il 2.5%. Sul Nove Tutte lo Vogliano fa 313.000 spettatori con l’1.6%.