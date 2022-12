Ore 14 vola su Rai 2 e cresce tutto il pomeriggio della rete: gli ascolti

Crescono gli ascolti di Ore 14 con Milo Infante che segna uno dei migliori risultati della stagione il 30 novembre 2022

I mondiali prima su Rai 2 poi su Rai 1, stanno muovendo qualcosa negli equilibri delle due reti. Sta succedendo ad esempio che Ore 14, complice anche l’assenza de La vita in diretta e quindi il programma di punta della cronaca nel pomeriggio, cresce notevolmente in ascolti, con oltre 200 mila spettatori di media in più, come è successo ad esempio nel pomeriggio del 30 novembre. Dopo la pausa di una settimana, nella fascia del programma di Milo Infante sono state trasmesse le partite, Ore 14 è tornato più forte di prima e ha migliorato notevolmente gli ascolti che erano già ottimi; insieme a I Fatti vostri infatti, il programma di Milo Infante è uno dei più visti della rete.

In generale, va detto, migliorano gli ascolti di tutti i programmi del pomeriggio di Rai 2, anche quelli di BellaMa’. Senza Il Paradiso delle signore su Rai 1, in pausa come La vita in diretta, il programma di Diaco cresce leggermente e crescono anche i numeri di Mia Ceran, con il suo Nei tuoi panni.

Gli ascolti del pomeriggio di Rai 2: ottimi i numeri di Ore 14

I dati del 30 novembre, sono arrivati solo pochi minuti fa, per via di alcuni problemi nel calcolo di quelli del 29 novembre. Ma possiamo dirvi che Ore 14, sta andando davvero molto molto bene. Ieri infatti, Su Rai 2 Ore 14 è stato visto da una media di 808.000 spettatori pari al 6.9% di share. Forse uno dei migliori risultati della stagione per Milo Infante.

Cresce anche il programma di Diaco: BellaMà ieri è stato visto da 559.000 spettatori con il 5.8% (BellaQuiz 443.000 – 4.3%) mentre Nei Tuoi Panni ha registrato ieri un ascolto medio pari a 403.000 spettatori con il 3.5%. Buoni numeri per Rai 2, soprattutto quelli di Ore 14 che davvero, è tra le certezze della rete.