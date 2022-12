La sorpresa di Vittorio Garrone, Antonella Clerici felice: “E’ una giornata perfetta”

Antonella Clerici ringrazia il suo compagno. Vittorio Garrone l'ha sorpresa ancora una volta per il suo compleanno

E’ davvero un compleanno speciale oggi per Antonella Clerici dopo gli ultimi due trascorsi con la pandemia e le feste che non si potevano fare. Non poteva mancare la sorpresa di Vittorio Garrone. In tanti le hanno fatto gli auguri, tantissimi colleghi e amici vip le hanno inviato un messaggio ma è per Vittorio Garrone che esplode di gioia. Questa mattina l’aveva lasciato a casa convinta che lui non andasse in trasmissione perché impegnato e invece all’improvviso mentre era in diretta ha visto il suo compagno, dietro le quinte, insieme ai tecnici, agli autori di E’ sempre mezzogiorno. Un gran sorriso per la sua Antonella Clerici che ha esclamato: “E’ una giornata perfetta”. Dal balletto degli chef alla torta di Sal De Riso tutto è speciale ma oggi è stata davvero una puntata ricca di emozioni.

Antonella Clerici e Vittorio Garrone, 6 dicembre un giorno speciale

Antonella Clerici adora il giorno del suo compleanno e il suo compagno ha il suo stesso entusiasmo nel festeggiarla. Non abbiamo mai visto in tv così tanti personaggi famosi fare gli auguri ad un altro personaggio famoso. Per Antonella Clerici non ci sono solo tutti i presenti a E’ sempre mezzogiorno, arrivano subito gli auguri dei suoi vocal coach: Clementino, Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, I Ricchi e Poveri. Uno dietro l’altro Alessandro Cattelan, Carlotta Mantovan, che più di ogni altro la fa emozionare. Mia Ceran, Serena Bortone, Milly Carlucci, la sua amatissima Anna Moroni, Bruno Vespa ma i video messaggi per lei non sono finiti. Luciana Littizzetto, Mara Venier, Alessia Marcuzzi ci sono davvero tutti o quasi tutti.

La Clerici resta senza parole, felice di avere tanti amici ma sincera ammette che non ha con tutti loro una forte amicizia ma di certo una stima profonda. Anche questa volta non si smentisce, mette tutto in chiaro. Auguri Antonella, buon compleanno!