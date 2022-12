Chi l’ha visto: tutti i casi di oggi 7 dicembre 2022

Una nuova puntata di Chi l'ha visto ci aspetta oggi 7 dicembre 2022 in diretta. Le anticipazioni e i casi di puntata

Una nuova puntata di Chi l’ha visto ci aspetta in diretta oggi, 7 dicembre 2022. E come sempre i casi di cronaca da raccontare non mancano. Purtroppo in Italia le scomparse, i gialli, gli omicidi da risolvere, sono all’ordine del giorno e il programma di Rai 3 è in prima linea, anche quest’anno, soprattutto per aiutare le famiglie delle persone scomparse. Che cosa è successo a Gaia mentre si trovava sulla nave partita da Genova e diretta a Palermo, dove l’attendeva la nonna? La ragazza, 20 anni, è sparita durante la navigazione. La mamma ospite in studio a “Chi l’ha visto?”, in onda mercoledì 7 dicembre in prima serata su Rai 3 chiede: “Aiutatemi a capire cosa è successo a mia figlia”. La famiglia di Gaia ha già fatto sentire la sua voce grazie alla trasmissione di Rai 3 e proprio settimana scorsa sono arrivate in trasmissione diverse segnalazioni. Molti camionisti, che viaggiano spesso su quella tratta, hanno raccontato che purtroppo le navi di note sono poco sicure e che ci sono molte persone ubriache a bordo. La paura della famiglia di Gaia è che la ragazza, possa aver subito delle violenze. Per questo continuano a chiedere aiuto a chi c’era quella sera, nella speranza che le testimonianze possano essere utili per avere delle risposte.

Chi l’ha visto in onda oggi 7 dicembre 2022: i casi



Nella puntata di Chi l’ha visto in onda oggi, si parlerà anche della storia di Marzia, la giovane donna trovata morta in un casolare abbandonato in provincia di Salerno. Gli inquirenti hanno tra le mani un indizio, è la firma dell’assassino? E poi la misteriosa scomparsa di una mamma, sparita nel giorno del compleanno del suo bambino. Come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà. Tanti i casi da trattare con Federica Sciarelli in diretta su Rai 3. Appuntamento come sempre alle 21,30.