Ascolti tv, è boom mondiale. Rai 1 vola oltre il 40% di share con Argentina-Olanda

Super boom nella serata del 9 dicembre 2022 su Rai 1: si vola con Argentina-Olanda al momento la partita più vista dei mondiali

Che giornata pazzesca per i tifosi quella del 9 dicembre 2022. Che dati di ascolto da record per Rai 1. Una giornata di grande calcio con le due partite dei quarti di finale ricchissime di emozioni. Due match che, per la gioia di Rai 1, sono finite entrambe ai rigori, regalando ascolti pazzeschi alla prima rete. Oltre 8 milioni di spettatori per la partita che ha visto scontrarsi Argentina e Olanda. Una partita complicata, che si è risolta solo all’ultimo rigore: un errore in più per gli olandesi, uno in meno per i ragazzi di Samuel che volano in semifinale dove troveranno la Croazia che nel pomeriggio aveva compiuto la prima vera impresa di questo mondiale, far fuori il Brasile! Gli ascolti di questo 9 dicembre 2022 non potevano quindi che essere un trionfo per Rai 1, grazie ai mondiali, grazie a queste due partite pazzesche che hanno incollato il pubblico davanti alla tv dalle 17 fino alle 23.

Gli ascolti del 9 dicembre 2022: ecco i dati della prima serata

8.5 milioni di spettatori e il 39,1% di share nella prima serata di Rai 1. Il match che ha visto protagoniste l’Argentina di Messi e l’Olanda ha incollato tutti i tifosi italiani allo schermo. E si cresce anche dopo le 22 con I rigori a 9.6 milioni e 47,7%. Puntata record anche per Il Circolo dei mondiali. 2.8 milioni di spettatori, è il dato migliore dall’inizio dei Mondiali, con il 19 % di share.

Su Canale 5 Passaporto per la Libertà non brilla, anzi 1.474.000 spettatori pari al 9.6% di share. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.397.000 spettatori con il 9% di share.

Su Rai2 S.W.A.T. ha interessato 711.000 spettatori pari al 3.4% di share. Su Italia 1 Vi Presento i Nostri ha catturato l’attenzione di 720.000 spettatori (3.5%). Su Rai3 Chi m’ha Visto? ha raccolto davanti al video 678.000 spettatori pari ad uno share del 3.3%. Su La7 Propaganda Live ha registrato 634.000 spettatori con uno share del 4.8%. Su TV8 MasterChef ha segnato il 3% con 482.000 spettatori mentre sul Nove Fratelli di Crozza ha catturato l’attenzione di 754.000 spettatori (3.5%).