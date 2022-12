Maria fa fuori Pinuccia: “Questa trasmissione ti fa male” e scatta la censura a U&D

Maria de Filippi stufa di Pinuccia le risponde a tono e poi prende una decisione sul suo futuro a Uomini e Donne: ecco che cosa è successo

Puntata da record di ascolti quella del 12 dicembre 2022 con quasi 3 milioni di spettatori ( record anche su La5 per la replica della trasmissione di Maria de Filippi) per Uomini e Donne. La puntata è stata caratterizzata dal ritorno di Ida e Alessandro ma soprattutto dalla sceneggiata che ha visto Pinuccia protagonista. Un momento che non era terminato nella puntata di ieri, anzi. Oggi ne abbiamo visto una seconda parte altrettanto “interessante”. Maria de Filippi da settimane è stanca dei continui atteggiamenti possessivi che Pinuccia ha nei confronti di Alessandro e oggi per l’ennesima volta, l’abbiamo vista spiegare alla dama di Vigevano che il 92enne non è in nessun modo interessato a lei. Peccato però che ormai sia tardi per diversi motivi. Il primo: Pinuccia crede di essere un personaggio, è amata, riconosciuta, si rivede in tv, tutti la fermano per strada. Il secondo: ha continuato a credere che alla fine Alessandro avrebbe ceduto perchè nel primo periodo della loro conoscenza, lui non è stato mai sincero. Per educazione o meno, non è questo che conta. In questa storia, le colpe vanno divise equamente. E se è vero che Pinuccia si è sempre fatta dei film nella sua testa, è altrettanto vero che quando faceva comodo averla al centro dello studio per i siparietti con Tina, il suo modo di fare era apprezzato. Oggi però Maria de Filippi ha deciso di mettere fine allo strazio. Il suo “e sti cazz* è solo l’inizio del botolamento che, come hanno rivelato le anticipazioni, per Pinuccia arriverà solo nelle prossime puntate.

Le parole di Maria de Filippi e la censura

“Questa trasmissione forse ti fa male” ha detto Maria de Filippi che si è accorta un po’ tardi degli effetti collaterali della fama. Eppure era evidente già dalla scorsa stagione, quando Pinuccia, pur di arrivare a Cinecittà viaggiava in treno, senza green pass.

Forse, dopo la puntata di oggi, Pinuccia nello studio di Uomini e Donne non tornerà più e la cosa probabilmente, farà bene a noi e a lei. Ma nella puntata di oggi, almeno secondo quello che era trapelato dalle anticipazioni, era successo anche altro. Si era infatti parlato di una sorta di svenimento, finto e vero, di Pinuccia davanti a Tina Cipollari. E’ stato censurato ? Difficilmente lo scopriremo.