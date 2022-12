Come sta Antonella Clerici? “Sopravvivo” poi la caduta a E’ sempre mezzogiorno

Non è un buon periodo per Antonella Clerici, lei racconta tutto, poi c'è una brutta caduta in studio

Non è un ottimo periodo per Antonella Clerici ma la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno come sempre racconta un po’ della sua vita e come se non bastasse arriva anche una caduta in studio. Di recente Antonella Clerici aveva già confidato che non era il suo momento migliore ma non aveva aggiunto altro continuando a sorridere dalla cucina del suo programma, confessando che qualche volta sarebbe rimasta volentieri a casa a riposare. Inizia la puntata di oggi di E’ sempre mezzogiorno, entra in studio Chloe Facchini, le chiede come sta e la conduttrice non nasconde la fatica: “Sopravvivo”. Nulla di grave, il peggio sembra ormai dietro le spalle, si riferisce semplicemente a tutti i preparativi per il Natale, ai regali da fare, tanti, alle cene di Natale che non capisce per quale motivo vengano fatte così tanto in anticipo rispetto al 25 dicembre. In questo modo si arriva già ingrassati, non lo nasconde, si sente già appesantita e affaticata, questo il motivo della sua risposta “Sopravvivo… E’ un tour de force perché siamo tutti impegnati…. Ma perché si fanno le cene di Natale prima di Natale?” ma accade altro.

Antonella Clerici preoccupata per la caduta dell’ispettrice di studio

La Facchini termina la ricetta della golosa torta di oggi e arriva il collegamento video con la dottoressa Sara Caponigro, il medico in famiglia che durante la pandemia dava consigli al pubblico di Antonella Clerici. In un attimo succede di tutto, la Clerici si divide in due e mentre parla con il medico vede in diretta la caduta della sua Raffi.

Si preoccupa, spiega che ha fatto un volo incredibile, una spaccata. “Tutto bene Raffi?” le chiede e chiede a chi le sta accanto. E’ l’ispettrice di studio di E’ sempre mezzogiorno, l’incidente di oggi a E’ sempre mezzogiorno è suo ma come sempre Antonella Clerici riesce a gestire tutto in diretta.