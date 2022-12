Un altro boom di ascolti per i Mondiali su Rai 1: Francia-Marocco vola al 50%

Che numeri pazzeschi per i mondiali in prima serata su Rai 1: si vola con 12 milioni di spettatori e il 50% di share. Ecco i dati del 14 dicembre

Si potrà fare di meglio? Quasi certamente si, domenica sera, con l’attesissima finale che vedrà scendere in campo la Francia e l’Argentina. Una sfida che scriverà la storia del calcio, un po’ come è successo ieri, nella serata del 14 dicembre, quando a scontrarsi, per il mondiali di calcio 2022 in Qatar sono state Francia e Marocco. Una semifinale storica che ha regalato a Rai 1 un boom di ascolti pazzesco: quasi 12 milioni di spettatori per una delle partite più belle e avvincenti del mondiale. Il 2 a 0 incassato dalla Francia non è stato lo specchio di una gara che avrebbe visto la nazionale marocchina certamente meritare di più. E infatti la partita è stata seguitissima fino all’ultimo minuto. Il Marocco lascia questo mondiale da quarta nazionale più forte al mondo ma lascia anche un segno molto forte nella storia del calcio, con una partita che, al di là dal risultato, resterà negli annali. E Rai 1 non può che gongolare: quasi 12 milioni i tifosi davanti alla tv in una serata qualsiasi, in un mercoledì sera di metà dicembre che è da record: quasi il 50% di share per questa semifinale mondiale.

Gli ascolti del 14 dicembre 2022: ecco i dati auditel della prima serata

11.803.000 spettatori pari al 49.8% è questo il risultato che la semifinale Francia-Marocco su Rai 1 nella serata del 14 dicembre ha portato a casa. Numeri da record.

A seguire Il Circolo dei Mondiali ha ottenuto 2.806.000 spettatori con il 15.7%. Regge come sempre il programma di Federica Sciarelli con il suo zoccolo duro, durissimo. Su Rai3 Chi l’ha Visto? registra un ascolto pari a 2.116.000 spettatori pari ad uno share del 12.7%.

Su Canale 5 Il Giardino Segreto ha raccolto davanti al video 1.648.000 spettatori pari al 9.7% di share. Su Rai2 Il Principe Dimenticato si ferma sotto il milione con 925.000 spettatori pari al 4.9% di share. Su Italia 1 Fallen ha intrattenuto 726.000 spettatori (3.6%)Su Rete4 Controcorrente totalizza un a.m. di 761.000 spettatori con il 5.1% di share. Su La7 Atlantide ha registrato 535.000 spettatori con uno share del 4.6%. Su Tv8 Miss Christmas segna 574.000 spettatori con il 3%. Sul Nove Ammore e malavita ha raccolto 239.000 spettatori con l’1.5%.