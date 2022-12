Barbara d’Urso chiude Pomeriggio 5: i saluti, l’arrivederci e il messaggio criptico

Barbara d'Urso saluta il pubblico di Canale 5: Pomeriggio 5 torna il 9 gennaio 2022

Vi avevamo detto che quella del 16 dicembre 2022 sarebbe stata l’ultima puntata dell’anno di Pomeriggio 5 e infatti ieri Barbara d’urso ha salutato il suo pubblico! Il programma Mediaset tornerà in onda a gennaio, con il nuovo anno. Precisamente il 9 gennaio, una lunga pausa quella che la conduttrice si potrà godere e forse questa volta per lei, ci sarà un motivo in più per stare a riposo. Dalle parole della conduttrice infatti ieri, si è ben capito, nonostante il suo annuncio criptico, che nella sua vita è successo qualcosa di importante. Lei stessa ha subito specificato che non ha un nuovo amore, un nuovo uomo. Si nella sua vita c’è qualcuno di importantissimo come ha fatto capire dal suo saluto. Ma non è un compagno o un fidanzato. Che sia quindi un nipotino? Barbara d’Urso è diventata nonna ? E’ quello che in tanti si sono chiesti dopo la puntata di ieri di Pomeriggio 5 ma per il momento, la conduttrice di Canale 5 non ha confermato nè smentito.

“Vi ringrazio per tutto il grandissimo amore che mi avete portato è dimostrato” ha detto la conduttrice nei saluti finali congedandosi, almeno per il 2022 dal suo pubblico.

Chiude Pomeriggio 5: i saluti di Barbara d’Urso

“Mi avete seguito qui, sui social, per strada fermandovi sempre. Non posso che augurarvi un inizio di anno stupendo, soprattutto sereno da passare in armonia. Ricordate che la cosa fondamentale nella vita è l’armonia, la gioia, il sorriso e l’amore, qualunque tipo di amore. Il mio cuore sarà con voi anche a Natale e sempre. Ci vediamo in diretta, con Pomeriggio 5 su Canale 5 esattamente il 9 gennaio del 2023″ ha detto la conduttrice. La d’Urso si è commossa ringraziando il pubblico ma salutando anche una persona speciale che è entrata a far parte della sua vita. Un nipotino? Vedremo se ce lo rivelerà.