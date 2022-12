Verissimo anche oggi alle 14,10: cosa vedremo, il ricordo di Sinisa

Nella puntata di Verissimo di oggi ci sarà un omaggio speciale per Sinisa Mihajlovic

C’è la neve fuori, ci sono i regali di Natale da fare ma c’è anche tanta voglia di stare al calduccio a casa al sabato pomeriggio. E per chi cerca un programma da seguire, anche oggi Silvia Toffanin aspetta il suo pubblico con Verissimo. Il programma di Canale 5 si sposta anche questa settimana e cambia collocazione andrà infatti in onda alle 14,10 subito dopo Beautiful. I mondiali, che termineranno domani con la finale in prima serata su Rai 1, hanno cambiato il palinsesto della rete ma anche quello degli altri canali. Verissimo ad esempio si sposta, visto che alle 16 va in onda la partita che vedrà Croazia e Marocco sfidarsi per il terzo posto.

Sabato 17 dicembre, alle ore 14.10, su Canale 5 primo appuntamento con “Verissimo – Le storie”.

Per le festività natalizie il talk show condotto da Silvia Toffanin non andrà in vacanza: sarà in onda oltre a sabato 17, anche il 24 (alle ore 16.30) e 31 dicembre (alle ore 16.30), con “Verissimo Le storie”, tre appuntamenti speciali con le interviste più emozionanti realizzate in questa stagione da Silvia Toffanin e tanti contributi inediti. Nella puntata del sabato, Verissimo ricorderà Sinisa Mihajlovic che purtroppo si è spento ieri. Il mister aveva 53 anni e da tre anni combatteva contro la leucemia.

Il talk show di Canale 5 tornerà in onda con il suo doppio appuntamento del weekend, sabato 7 e domenica 8 gennaio 2023, alle ore 16.30. Se vi sieste persi quindi le emozionanti interviste di Silvia Toffanin potrete recuperare rivedendo questi appuntamento speciali su Canale 5. Vi ricordiamo tra l’altro che domani, 18 dicembre, andrà anche in onda l’ultima puntata di Amici 22. Il talent di Maria de Filippi tornerà poi con il nuovo anno, probabilmente domenica 8 gennaio con una nuova puntata.