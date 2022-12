Mara Venier con Eros parla del suo amore per Renzo Arbore

A Domenica In Mara Venier trova il modo per parlare dell'amore per Renzo Arbore

Eros Ramazzotti a Domenica In fa una dedica importante a Michelle Hunziker, è l’amore della sua vita ma è un amore che oggi è evidentemente diverso rispetto al passato. Mara Venier comprende benissimo le parole di Eros e ne approfitta per commentare l’amore che lei prova per Renzo Arbore. “E’ un altro tipo d’amore e io lo dico sempre alle persone che hanno fatto parte della mia vita” commenta subito la conduttrice che da quando ha riallacciato i rapporti con Renzo Arbore ha letto di tutto sul loro rapporto. E’ vero, Mara Venier ama Renzo Arbore, così come ama Jerry Calà, il suo ex marito. “Lo dico a Renzo, lo dico a Jerry, è un amore diverso, un amore che si tramuta in un altro tipo d’amore ma è sempre amore”.

Mara Venier chiama amore i suoi ex

Non tutti gli ex ma i compagni che ha amato davvero, quelli con cui ha avuto una storia importante e non solo lunghissima. Mara Venier chiama amore Jerry Calà, chiama amore Renzo Arbore, ed è felice di averli ancora nella sua vita, che facciano parte della sua famiglia.

Di certo spera con questo di mettere fine ai pettegolezzi di chi purtroppo non riesce ad avere gli stessi amore, gli stessi legami eterni.

Intanto, Nicola Carraro è finalmente negativo. Annoiato a Santo Domingo ha avuto il covid ma sa anche di essere stato molto fortunato, sia per i lievi sintomi che per il luogo in cui è rimasto bloccato, nella sua villa con piscina ed enorme giardino. Mara Venier sui social continua a dirgli di tornare a casa, che sente la sua mancanza. Il loro è l’amore che hanno scelto di vivere per sempre, non hanno bisogno di spiegarlo né di giustificare gli altri legami ma oggi a Domenica In è stato emozionante.