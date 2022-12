Ascolti tv, il GF VIP 7 al lunedì torna quasi a quota 3 milioni, flop Rai 1

Il Grande Fratello VIp 7 torna a vincere con quasi 3 milioni di spettatori davanti la tv: ecco i dati del 19 dicembre 2022

I mondiali sono finiti, i palinsesti tornano pian piano alla normalità anche se, per fare sul serio, dovremo aspettare la fine delle feste. L’Epifania tutte le feste porterà via e porterà anche il palinsesto invernale che ci regalerà nuove sfide in prima serata ma non solo. Il 19 dicembre 2022, come era prevedibile, la gara agli ascolti tv della prima serata viene vinta dal Grande Fratello VIP 7 che questa volta, non ha grande concorrenza. Dopo il disastroso risultato del sabato sera, con 2 milioni di spettatori e 10 punti di distacco da Ballando con le stelle su Rai 1, il GF VIp torna a mettere il 2 davanti e con il 23 % di share in prime time, vince contro Rai 1 che per la serata del 19 dicembre, ha proposto un film. Le Mans ‘66 – La grande sfida non ha però entusiasmato il pubblico, forse regalare ai telespettatori un film dal sapore natalizio sarebbe stato meglio, visto il risultato ( su Rai 2 ad esempio il film di Natale è andato molto bene). Ma vediamo nel dettaglio i dati di ascolto del 19 dicembre 2022 con il GF VIP di nuovo vicino a quota 3 milioni di spettatori.

Gli ascolti del 19 dicembre 2022: ecco i dati auditel

Vince la serata senza nessuna difficoltà Mediaset con il Grande Fratello VIP 7. Ieri, la puntata in onda in diretta su Canale5 Grande Fratello Vip ha incollato davanti al video 2.819.000 spettatori con uno share del 23.2%

Le Mans ‘66 – La grande sfida ha conquistato 1.874.000 spettatori pari al 12.1% di share. Su Rai3 Report è seguito da 1.885.000 spettatori con il 10.7%. Quasi un pareggio tra Rai 1 e Rai 3.

Su Rai2 Un bacio prima di Natale in prima tv arriva a 1.291.000 spettatori (6.9%). Su Italia1 Die Hard – Un buon giorno per morire fa 1.150.000 spettatori (6.2%). Su Rete4 Il marchese del Grillo totalizza un a.m. di 892.000 spettatori (5.6%). Su La7 Grey’s Anatomy raggiunge 385.000 spettatori pari al 2.3%. Su Tv8 Un Natale x 2 segna 306.000 spettatori (1.7%). Sul Nove Ammutta muddica è visto da 510.000 spettatori (2.9%). Il Nove batte La7 e Tv8.