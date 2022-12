Gli ascolti del pomeriggio: vola La vita in diretta, sempre bene Ore 14. Geo batte Canale 5

Come sono andati gli ascolti del pomeriggio il primo giorno senza i mondiali? Ecco i dati del 19 dicembre 2022

Che cosa è successo nel pomeriggio del 19 dicembre 2022, con un palinsesto tornato alla normalità dopo i mondiali? Tutto praticamente come prima! Va segnalata chiaramente l’assenza di Pomeriggio 5 che ha salutato il pubblico con la puntata del venerdì e Barbara d’Urso tornerà a gennaio. Questo è chiaramente un vantaggio per Alberto Matano che torna con il suo La vita in diretta in versione completa dalle 17,10 alle 18,45 e conquista un ascolto medio superiore a 2,3 milioni di spettatori. Il pubblico continua a stare davanti alla tv al pomeriggio e Mediaset paga la scelta di chiudere con Pomeriggio 5. Un altro dato molto buono come succede ormai da settimane è quello di Ore 14. Ieri il programma di Milo Infante ha preso la linea dopo lo sci ma ha comunque fatto bene, nonostante una mezz’ora in meno di contenuti ( con partenza alle 14,30). Non ne ha approfittato Serena Bortone che si ferma sempre al solito ascolto con Oggi è un altro giorno. Da segnalare su Canale 5 che lo share di Uomini e Donne è sempre molto alto ma il programma di Canale 5 a differenza degli ultimi due anni, fatica a volare sopra i 3 milioni di spettatori. I numeri restano comunque da record per la De Filippi.

Vediamo quindi nel dettaglio tutti i dati.

Gli ascolti del pomeriggio: ecco i dati del 19 dicembre 2022

Iniziamo da Rai 1 Oggi è un Altro Giorno si ferma a 1.718.000 spettatori con il 16.4% (presentazione a 1.995.000 e il 16%). A seguire Il Paradiso delle Signore è visto da 1.714.000 spettatori con il 19% e, dopo il Tg1 a 1.401.000 spettatori e il 15.9%, La Vita in Diretta ottimo risultato con di 2.351.000 spettatori con il 21% (presentazione a 1.588.000 e il 17.1%). Su Canale5 Beautiful sempre bene 2.364.000 spettatori (18.3%) e Terra Amara 2.385.000 spettatori (19.6%), mentre Uomini e Donne ottiene 2.414.000 spettatori pari al 23.3% (Finale a 2.129.000 e il 23.2%), Amici 1.777.000 spettatori pari al 19.8% e Grande Fratello Vip 1.772.000 spettatori pari al 19.4%. A seguire Un Altro Domani sigla 1.447.000 spettatori (15.4%) e Le Ali della Vita 1.213.000 spettatori (10.5%).

Su Rai2 la coppa del mondo di Sci Alpino raggiunge 727.000 spettatori pari al 5.7%. A seguire Ore 14, dalle 14:30 alle 15:28, interessa 545.000 spettatori pari al 4.9%, BellaMa’ 407.000 spettatori pari al 4.4% e Nei tuoi Panni 359.000 spettatori pari al 3.7%. Se Milo Infante è certezza in positivo, Diaco e Ceran lo sono in negativo.

Diamo un’occhiata alle altre reti. Su Italia1 I Simpson fa 584.000 spettatori (4.7%) nel primo episodio, 647.000 spettatori (5.5%) nel secondo episodio e 557.000 spettatori (5.2%) nel terzo episodio. A seguire N.C.I.S. Los Angeles fa 435.000 spettatori (4.7%) nel primo episodio e 455.000 spettatori (5%) nel secondo episodio, mentre The Mentalist 425.000 spettatori (4%). Su Rai3 Tg Regione informa 2.227.000 spettatori (17.6%); Aspettando… Geo arriva a 904.000 spettatori (9.2%) e Geo a 1.361.000 spettatori (11.3%). Da segnalare come sempre Rai 3 con Geo che fa meglio di Canale 5.

Su Rete4, in replica, Lo Sportello di Forum fa 580.000 spettatori con il 5%, mentre Tg4 – Diario del Giorno è seguito da 338.000 spettatori con il 3.7%. Su La7 Tagadà è scelto da 338.000 spettatori pari al 3.5% (presentazione a 330.000 e il 2.8%, #Focus a 274.000 e il 3%), mentre Josephine, Ange Gardien totalizza 147.000 spettatori pari all’1.4%. Su Tv8 Babbo Natale segreto totalizza 334.000 spettatori (2.9%) e La sinfonia del cuore 406.000 spettatori (4.5%). I film di Natale di Tv8 sono sempre certezza.