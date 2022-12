Ascolti tv, trionfa Filumena Marturano che batte Canale 5. Parte male The Net

Vince facile Rai 1 con Filumena Marturano nella serata del 20 dicembre 2022: ecco tutti i dati del prime time

Dopo la vittoria del Grande Fratello VIP al lunedì sera, il martedì vede Rai 1 svettare. Nella gara agli ascolti tv del 20 dicembre 2022 ha la meglio Rai 1 che ha proposto per la prima serata il film tv Filumena Marturano. Una Vanessa Scalera in stato di grazia ha regalato una superba interpretazione e 3,5 milioni di spettatori hanno seguito con affetto il film, che ha visto l’attrice pugliese protagonista, insieme a Massimiliano Gallo, anche per lui, un anno da incorniciare. Resta indietro Canale 5 con il film in prima visione Le streghe. Il film di Rai 1 porta a casa quasi 10 punti di share in più rispetto a Canale 5; un ottimo risultato per Rai 1 con una commedia che non si rivolgeva chiaramente, a tutto il pubblico della rete.

Ma vediamo nel dettaglio i dati di ascolto della serata del 20 dicembre 2022.

Gli ascolti del 20 dicembre 2022: ecco i dati auditel della prima serata

Vince la serata il 20 dicembre 2022 Rai 1. Con Filumena Marturano che ha appassionato 3.467.000 spettatori pari al 21.5%. Su Canale 5 in prima visione Le Streghe si ferma sotto, con 1,4 milioni di spettatori in meno. Il risultato è 2.010.000 spettatori pari al 12.3% di share. Su Rai3 CartaBianca ha raccolto davanti al video 1.127.000 spettatori pari ad uno share del 7.3%. Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 757.000 spettatori con il 5.2% di share . Bianca Berlinguer batte quindi Rete 4 complice anche l’assenza di Floris. Su Italia 1 Deadpool 2 ha intrattenuto 811.000 spettatori (4.8%).Su Tv8 La Chiave del Natale segna 730.000 spettatori con il 4.1%. Volano ancora i film di Natale e Tv8 ne è il Regno.

Su Rai2 la prima puntata della serie italiana The Net – Gioco di Squadra ha interessato 465.000 spettatori pari al 2.7% di share. Su La7 Il Gattopardo ha registrato 497.000 spettatori con uno share del 3.7%. Sul Nove Ip Man ha raccolto 267 .000 spettatori con l’1.6%. Maluccio Rai 2 penultima rete, battuta anche da La7.