Sara Manfuso scomparsa dai radar del GF VIP torna in tv

Dopo il ritiro dal Grande Fratello VIP 7, Sara Manfuso ricompare in tv su Canale 5

Nel primo mese di Grande Fratello VIP è successo un po’ di tutto. La settima edizione non è iniziata nel migliore dei modi tra squalifiche e ritiri. Tra questi, anche quello di Sara Manfuso che ha deciso di lasciare la casa del GF VIP 7, per motivi personali. Non ha avuto modo di spiegarsi a dire il vero, visto che la sola occasione che le è stata concessa in tv, l’ha in qualche modo sprecata. Già perchè dopo il suo ritiro, era stata “accolta” nello studio del Grande fratello VIP 7 da Signorini, per avere modo di chiarire il suo punto di vista ma ne era nata una discussione durante la quale, l’opinionista, era stata invitata a lasciare lo studio. Da quel momento, è stata cancellata dal mondo del GF VIP e non l’abbiamo vista neppure tanto nei salotti in cui di solito, era protagonista. Ma a piccoli passi, la Manfuso, è tornata a fare quello che faceva prima del GF VIP. Una partecipazione, che si è dimostrata essere una idea pessima, almeno per Sara che non ha avuto modo neppure di chiarire la sua posizione. Sarà ricordata come la concorrente che ha litigato con Signorini ed è stata cacciata dallo studio e questo, non è forse il massimo. O forse nessuno ricorderà neppure di averla vista in quella casa, e chissà, magari, questa sarebbe l’opzione migliore.

Sara Manfuso torna in tv

La Manfuso ha fatto di nuovo capolino di recente in alcuni dei programmi di cui era stata protagonista prima della sua partecipazione al Grande Fratello VIP . Oggi, nella puntata di Mattino 5 News del 21 dicembre, è stata protagonista di un momento dedicato alle molestie sulle donne. Nella casa Sara avrebbe voluto sensibilizzare anche su queste tematiche ma non è stato in grado di farlo, forse perchè, un reality resta sempre un reality. E non si dovrebbero lanciare messaggi. Chi ci ha provato in questi anni, ha fatto una brutta fine. Meglio prendersi con leggerezza e comprendere che si tratta pur sempre di televisione e la televisione, ha sempre meno cose da insegnare.