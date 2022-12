La vita in diretta si ferma a Natale ma Alberto Matano torna prestissimo

Piccola pausa per La vita in diretta che non va in onda il 22 e il 23 dicembre 2022

Continua il successo per La vita in diretta che nella puntata di ieri è stato visto da 2,2 milioni di spettatori. Ottimi numeri per il programma di Alberto Matano che da settembre a oggi, si è confermato programma leader degli ascolti nella fascia che va dalle 17 alle 18,45. La vita in diretta ha avuto una breve pausa durante il periodo dei mondiali e ne avrà una nuova a partire da oggi. Uno stop che non è legato alle ferie natalizie, quest’anno i giorni di Natale non sono feriali. Oggi, 22 dicembre e domani, 23 dicembre 2022 su Rai 1 andrà in onda alle 17 Lo zecchino d’oro. Per questo motivo Alberto Matano cede il suo posto alla kermesse canora che vedrà piccoli talenti protagonisti con le loro canzoni. Francesca Fialdini e Paolo Conticini saranno i padroni di casa oggi e domani per le prime due puntate dello Zecchino d’oro. Per la finale invece, sabato 24 dicembre 2022 su Rai 1 sempre alle 17, troveremo Carlo Conti che eleggerà la canzone vincitrice di questa nuova edizione dello Zecchino.

Quando torna in onda La vita in diretta?

A questo punto il pubblico di Rai 1 si chiederà: quando torna in onda Alberto Matano con La vita in diretta? Ci sarà da aspettare molto poco. La vita in diretta infatti tornerà regolarmente in onda il 26 dicembre, nonostante sia un giorno di festa. Il programma di Rai 1 andrà in onda anche a Santo Stefano. Solo due giorni di ferie e relax per Alberto Matano che da lunedì tornerà a informare il pubblico. Una scelta nettamente diversa da quella fatta da Canale 5 che ha invece optato per lo stop definitivo di Pomeriggio 5 con Barbara d’Urso. La conduttrice infatti, tornerà in onda solo il 9 gennaio 2023, con il nuovo anno.

Appuntamento quindi al 26 dicembre su Rai 1 con La vita in diretta e se amate i giovanissimi talenti, oggi alle 17 c’è lo Zecchino.