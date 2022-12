Antonella Clerici dalla parte di Lorenzo e Selvaggia dopo Ballando con le stelle

Ancora una volta Antonella Clerici scende in pista o in campo, per difendere Lorenzo e selvaggia

A poche ore dalla finale di Ballando con le stelle si hanno un paio di certezze: vedremo una Selvaggia Lucarelli con il dente molto avvelenato, ma soprattutto con la libertà di poter dire quello che vuole, ancor di più rispetto alle puntate precedenti, visto che il suo fidanzato non è più in gara. La giornalista, a poche ore dalla finalissima di Ballando con le stelle, dopo aver letto una lunga intervista di Milly Carlucci che non si è schierata, neppure in questa fase, da nessuna parte e non ha mai preso le difese di Selvaggia, neppure di fronte a insulti e altro, ha deciso forse di smettere di aspettare e di iniziare a dire quello che per settimane non ha detto. La difesa di Selvaggia è per se stessa ma anche per Lorenzo Biagiarelli, il suo compagno, del quale, durante questa avventura, non abbiamo conosciuto quasi nulla. Gli altri concorrenti di Ballando con le stelle 2022 hanno portato in pista le loro storie, hanno parlato della loro vita privata. Lorenzo lo ha fatto in una sola occasione, raccontando di un passato normale, di una infanzia serena, della felicità che regna oggi nella sua vita. Una storia un po’ banale per qualcuno, a quanto pare. Ma in questa avventura, Lorenzo e Selvaggia hanno avuto sempre una grande alleata. E’ Antonella Clerici che già da due anni, ha scelto di avere al suo fianco Biagiarelli, nel mezzogiorno di Rai 1. La conduttrice, ha sempre preso le difese di uno dei protagonisti del suo E’ sempre mezzogiorno, e lo fa anche questa volta, dopo il durissimo sfogo di Selvaggia.

Le parole di Antonella Clerici per Lorenzo Biagiarelli

Le parole di Antonella Clerici sui social: “Peccato solo che Lorenzo non sia uscito x quello che e’… una persona davvero speciale, generoso, curioso intelligente. E anche nel ballo/ canto niente male Ma questo a mezzogiorno si vede… e io gli voglio davvero bene.” Parole che certamente faranno molto piacere a Lorenzo, che davvero avrebbe quanto meno, non solo potuto dare di più nel ballo ma far conoscere qualcosa di diverso della sua vita, quella che non sempre viene mostrata sui social.