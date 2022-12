Ascolti di Natale: Stanotte a Milano vince facile in prime time

E' Stanotte a Milano il programma più visto nella prima serata del 25 dicembre: ecco i dati di ascolto di Natale

Come sono andati quest’anno gli ascolti di Natale? Finalmente, dopo 2 anni di pandemia, per il 2022 siamo tornati tutti a festeggiare il Natale, ci sono stati i viaggi, le cene in famiglia, i pranzi. Ed è chiaro che anche le persone davanti alla tv sono state molto di meno rispetto al 2021 e al 2020, anni in cui, eravamo tutti in zona rossa. Per il Natale 2022, Rai 1 ha deciso di regalare al pubblico una serata in compagnia di Alberto Angela, con Stanotte a Milano. Il programma, che ha portato il pubblico alla scoperta del capoluogo lombardo, è stato visto ieri da una media di 3,4 milioni di spettatori. Era logico pensare che non ci sarebbero stati gli ascolti fatti in tempo di lockdown ma il risultato, è comunque buono.

Molti apprezzamenti sui social ma anche qualche critica, ad esempio per la telefonata ad Adriano Celentano. Non per la decisione di raccontare una parte della storia del ragazzo della Via Gluck ma per la messa in scena un po’ stucchevole che stonava, con la grandiosa tecnologia in cui è stato girato l’intero programma. E’ sembrato un piccolo passo indietro, nella qualità.

Gli ascolti del 25 dicembre 2022: ecco i dati auditel

Vince Rai 1 nella serata di Natale. Stanotte a Milano con il viaggio di Alberto Angelo, ha conquistato 3.420.000 spettatori pari al 23.8% di share. Su Canale5 Il 7 e l’8 ha raccolto 2.123.000 spettatori con uno share del 13.3%. Su Rai2 la prima tv di Natale a Castle Hart ha interessato 1.191.000 spettatori (7.2%). Su Italia1 Miracolo nella 34a strada è scelto da 1.107.000 spettatori pari al 7.2%. Su Rai3 Non c’è più religione fa 761.000 spettatori (4.7%). Su Rete4 The Untouchables: Capone Rising totalizza un a.m. di 735.000 spettatori (4.8%). Su La7 Il padre della sposa ha registrato 293.000 spettatori pari all’1.8%. Su Tv8 Just Friends – Solo amici segna 213.000 spettatori (1.3%). Sul Nove The Best of Aldo, Giovanni e Giacomo è seguito da 507.000 spettatori (3.3%). Tv8 senza film di Natale e Natale, è l’ultima rete nel prime time.