Luisella Costamagna: “Le polemiche le lascio agli altri, nessun favoritismo”

Non vuole essere accusata di favoritismi Luisella Costamagna dopo la vittoria a Ballando con le stelle 2022

Torna a parlare Luisella Costamagna e lo fa a poche ore dalla sua vittoria a Ballando con le stelle. Purtroppo, le polemiche tra i giudici, le polemiche per la votazione e anche il fatto che sia ritornata in pista dopo il ripescaggio, hanno in parte oscurato i meriti, questo è vero. E del resto, il regolamento, non è stato fatto dalla giornalista e sono stati gli altri a decidere come procedere, la Costamagna, non ha molte responsabilità in questa vicenda. Ha avuto invece, la bravura di ritrovare la forza, di mettersi in gioco e di fidarsi totalmente del suo maestro. Pasquale La Rocca è un mostro di bravura e lo ha dimostrato sulla pista di Ballando con le stelle 2022. Per questo non ci meravigliamo troppo della vittoria finale. Se non vi fosse stato l’infortunio, su quella pista, avremmo visto scintille per tutte le puntate.

La risposta di Luisella Costamagna a chi lancia accuse e fa polemiche

Intervistata dall’Agi, la giornalista, fresca di vittoria a Ballando con le stelle 2022, ha dichiarato: “Di polemiche ne ho sempre avute molte nel corso del mio mestiere di giornalista. Ma sono andata a Ballando non per fare polemica. E ho cercato di non farla. “

La vincitrice del programma di rai 1 ha anche aggiunto: “E quindi, le polemiche le lascio agli altri. Non mi interessano: volevo ballare, fare una bella prova e non posso dire di non averla fatta. Mi sono misurata con me stessa, con un maestro bravissimo e con un pubblico che ha apprezzato. E mi sono misurata anche con una giuria, il cui giudizio qualunque sia, considero legittimo. “

Poi la conclusione: “Non ci si puoi accusare di favoritismi: ci hanno apprezzato. Tanto basta. Non assecondo le polemiche e mi sono scelta con chi fare polemica che ripeto è legittima ma, ripeto, la vittoria risponde per tutto”.