Ascolti tv, Aladdin vince su tutti ma il pubblico si lamenta e non poco

Vince facile Rai 1 con Aladdin ma il pubblico si lamenta con la Rai: ecco gli ascolti del 27 dicembre e il motivo delle polemiche

La serata del 27 dicembre 2022 ha visto crescere il numero di spettatori davanti alla Tv. Rai 1 torna a volare sopra i 3 milioni di spettatori e vince la serata grazie al film d’animazione Aladdin in prima visione. Una serata che il pubblico aspettava con ansia ma, nonostante gli ottimi ascolti, non sono mancate le critiche da parte del pubblico. La programmazione della prima serata di Rai 1 inizia sempre più tardi e quando si ha un pubblico magari di bambini, come quello che segue Aladdin, la pazienza non è infinita. Centinaia i messaggi sulle pagine social della Rai 1 non solo, tanti commenti negativi per una prima serata che inizia non prima delle 21,40 con la rete ammiraglia Rai ormai sempre più schiava del confronto con Canale 5 e Striscia la notizia. Lo diciamo anche noi ormai da secoli: è del tutto imbarazzante e vergognoso che una prima serata parta alle 21,40. E succede ormai sempre più spesso anche con le fiction. In quel caso c’è una doppia presa in giro: alle 21,35 circa viene mandato in onda il recap della puntata precedente ( o in caso le anticipazioni della nuova serie) e non si parte poi, con la puntata vera e propria, prima delle 21,45. Imbarazzante. E il pubblico fa benissimo sia a cambiare canale che a spegnere la tv per cercare un film in streaming.

Ma torniamo agli ascolti della prima serata di ieri.

Gli ascolti del 27 dicembre 2022: ecco i dati

Vince la Disney su Rai 1! Il film Aladdin ha appassionato 3.152.000 spettatori pari al 19.3%. Su Canale 5 La Banda dei Babbi Natale ha raccolto davanti al video 1.954.000 spettatori pari all’11.9% di share. Su Rai2 Prossima fermata: Natale fa 1.114.000 spettatori pari al 6.1% di share. Sempre benissimo i film di Natale sulla rete, stanno alzando la media di stagione. Su Italia 1 Billy Eliot ha intrattenuto 1.083.000 spettatori (6.2%). Su Rai3 C’era una volta in America ha raccolto davanti al video 844.000 spettatori pari ad uno share del 7.2%. Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 891.000 spettatori con il 5.9% di share. Su La7 Virna Lisi – La Donna Che Rinunciò a Hollywood ha registrato 456.000 spettatori con uno share del 2.4%. Su Tv8 Un Desiderio per Natale segna 521.000 spettatori con il 2.9%. Sul Nove Ip Man 2 ha raccolto 350.000 spettatori con il 2%. Il Nove nella serata di ieri si piazza all’ultimo posto.