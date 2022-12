Boom di ascolti per il pomeriggio di Rai 1: volano Il paradiso delle signore e La vita in diretta

Un pomeriggio da record per Rai 1 con ascolti eccellenti nelle feste di Natale: ecco i dati del 27 dicembre 2022 con la vita in diretta vicinissima a 3 milioni di spettatori

Quando il gatto non c’è, i topi ballano verrebbe da dire, soprattutto per la prima parte del pomeriggio di Rai 1 che non si sfida con Uomini e Donne, carro armato su Canale 5. Gli ascolti del 27 dicembre 2022 sono eccellenti per tutto il pomeriggio della Rete. E non si approfitta solo dell’assenza di Uomini e Donne e di Amici ma anche di quella di Ore 14. Il programma di Milo Infante, per una strategia precisa della rete ( non si capisce bene quale visto che La vita in diretta va in onda, anche il programma di Rai 2 avrebbe potuto continuare con la sua programmazione) è andato in pausa a Natale e tornerà solo dopo Capodanno. E’ quindi facile aspettarsi ottimi ascolti anche da Oggi è un altro giorno . E infatti nel pomeriggio del 27 dicembre 2022, volano gli ascolti di Rai 1 con La vita in diretta che sfiora quasi i 3 milioni di spettatori. Ma vediamo nel dettaglio gli ascolti del 27 dicembre 2022.

Gli ascolti del 27 dicembre 2022: ecco i dati

Un pomeriggio da incorniciare per Rai 1. Su Rai 1 Oggi è un altro giorno viene visto nella presentazione 1.915.000, 15,11% e nel programma 2.086.000, 19,63%. Benissimo la soap Il paradiso delle signore che vola sopra i 2 milioni di spettatori; nel dettaglio: 2.079.000, 21,18%. Super ascolti per Alberto Matano che non si è fermato neppure il 26 dicembre. La Vita in Diretta nella presentazione 2.230.000, 21,31%, e nel programma 2.757.000, 22,88%.

Su Rai 2 il film Natale al Plaza ha registrato un netto di 501.000 telespettatori, share 4,29%; Bella ma’ 470.000, 4,78%; il film Natale alle Hawaii 364.000, 3,22% . Su Rai 3 Aspettando Geo ha ottenuto 843.000, 8,46%, Geo 1.612.000, 13,32%. Benissimo anche Geo.



Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.501.000 telespettatori, share 17,89%, Terra Amara 2.324.000, 18,23%, I Fratelli Caputo 1.326.000, 12,19%; GF Vip 1.097.000, 11%, Un altro domani 935.000, 9,53%; il film tv All’improvviso…l’amore un netto di 985.000, 8,61%. Pessima la decisione di Canale 5 di mandare in onda la fiction in replica e poi Un altro domani, una programmazione che condanna ad ascolti molto bassi anche il day time del GF VIP.

Su Italia 1 il film Ladyhawke fa 599.000 telespettatori, 5,48%, e a seguire il film Alla ricerca della stella del Natale un netto di 392.000, 3,64%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 558.000 telespettatori, 4,70% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 350.000, 3,58% e il film Un napoletano nel Far West un netto di 442.000, 3,78%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 314.000 telespettatori, share 2,54%, nel programma 300.000, 2,93%, e Tagadà Focus 316.000, 3,16%. Josephine Ange Gardien un netto di 167.000, 1,46%.