Oggi E’ sempre mezzogiorno non va in onda: quando torna

Oggi 29 dicembre 2022 E' sempre mezzogiorno non va in onda: ecco quando torna

Oggi E’ sempre mezzogiorno non va in onda! Cambio di programmazione nel mattino di Rai 1. Se state cercando il programma di Antonella Clerici nel mezzogiorno della rete, avrete capito che oggi, non ci sarà! Il palinsesto del 29 dicembre 2022 ha subito delle piccole variazioni ancora prima delle 12. Infatti questa mattina Storie Italiane, il programma di Eleonora Daniele ha chiuso prima. Alla 11.15 è iniziata la conferenza stampa di fine anno con Giorgia Meloni. Rai 1 anche quest’anno segue quindi l’evento in diretta per cui parte della programmazione del mattino è cambiata. Salta quindi anche il classico appuntamento con E’ sempre mezzogiorno.

Al posto del programma di Antonella Clerici, il pubblico di Rai 1 potrà seguire, dall’Aula del Palazzo dei gruppi della Camera dei Deputati, la conferenza stampa di fine Anno del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni organizzata dal Consiglio nazionale dell’ordine dei Giornalisti in collaborazione con l’Associazione della Stampa Parlamentare.

Quando torna in onda E’ sempre mezzogiorno?

Il pubblico che sta amando particolarmente E’ sempre mezzogiorno in questi giorni di festa, regalando ascolti eccellenti al programma di Rai 1 non deve temere. Infatti Antonella Clerici e tutta la squadra di E’ sempre mezzogiorni, torneranno domani, 30 dicembre 2022, con una nuova puntata piena di ricette e consigli per il cenone della vigilia e il pranzo di Capodanno. Domani sarà quindi l’ultima puntata dell’anno, essendo venerdì e ci saranno i saluti di Antonella Clerici e di tutti i protagonisti di E’ sempre mezzogiorno.

Il programma tornerà poi regolarmente in onda il 2 gennaio 2022 come sempre alle 11.55 su Rai 1 dopo Storie Italiane. L’appuntamento quindi, con le nuove ricette di E’ sempre mezzogiorno è per domani 30 dicembre su Rai 1 per le ultime preparazioni in vista di fine anno! Vi auguriamo di passare delle serene giornate in compagnia delle persone a voi più care!