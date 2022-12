Selvaggia Lucarelli svela perchè Carolyn Smith ce l’ha con lei

Selvaggia Lucarelli spiega perchè Carolyn Smith mai come quest'anno, non la sopporta...

Ballando con le stelle 2022 ha salutato il pubblico una settimana fa ma i protagonisti di questa edizione continuano a essere molto molto presenti sui giornali in tv. Le interviste scottanti e infuocate che stanno rilasciando in questi giorni, non passano inosservate. Oggi ad esempio si parla moltissimo dell’intervista che Selvaggia Lucarelli ha rilasciato al Corriere della sera. La giornalista ha fatto un bilancio di questa sua partecipazione al programma di Rai 1. Ha spiegato che cosa dal suo punto di vista non ha funzionato. Ha anche fatto i nomi delle persone che l’hanno più delusa in questa edizione del programma. E ha anche cercato di spiegare perchè secondo lei, Carolyn Smith prova astio. La Lucarelli ne ha già parlato in diverse interviste e ha spiegato che il rapporto con Carolyn è sempre stato teso. Oggi prova a fare chiarezza, scendendo nei dettagli.

Perchè Carolyn Smith non sopporta Selvaggia Lucarelli?

Il giornalista del Corriere della sera, Renato Franco, ha chiesto quindi a Selvaggia Lucarelli come mai la Smith ce l’ha con lei. La giornalista ha risposto: “Forse perché è salviniana? No dai, lo è, ma non penso sia un problema politico. Prima che arrivassi a Ballando era una donna tra quattro uomini, regina incontrastata del programma. ” E poi qualcosa ovviamente è cambiato…“Arrivo io e mi prendo il mio spazio, non l’ha mai accettato. Il primo anno lei mi sorrideva, poi andavo su Twitter e vedevo tutti i suoi like ai peggiori insulti nei miei confronti” ha spiegato la Lucarelli. La giornalista ha continuato: ” Gliel’ho detto, ha smesso, ma poi ogni volta nel programma non ha mai mancato di ricordare, solo a me, che io non so niente di danza. ” Se nelle passate edizioni, tutto questo astio si notava poco, quest’anno la situazione p esplosa. Abbiamo visto tutti che Carolyn ha anche deciso di smettere di rispondere alla Lucarelli. E infatti la giudice di Ballando commenta così: “Poi vabbè, quest’anno l’odio era tale che si rifiutava di guardarmi mentre le parlavo e anche di rispondermi, una cosa anormale.” Si parla quindi persino di odio, un clima sereno dopo tutto…