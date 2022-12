Ascolti tv, Rai 1 vince ancora e batte Sissi-Atto secondo anche al venerdì

Nella prima serata del 30 dicembre 2022 Rai 1 batte Canale 5: Note d'amore fa meglio di Sissi 2, ecco tutti i dati

Gli ascolti del 30 dicembre 2022 vanno a Rai 1. Anche ieri sera la prima rete Rai ha proposto un film in prima visione e sembra aver preso la scelta giusta. Minima spesa, massima resa verrebbe da dire, visto che il film Note d’amore è stato visto da circa 3 milioni di spettatori. Ottimi numeri soprattutto se paragonati a quelli della seconda puntata di Sissi 2. in onda su Canale 5. La serie evento, non ha convinto il pubblico italiano che non riesce proprio a digerire questa versione moderna della storia dell’imperatrice d’Austria. Gli affezionati sono 2 milioni, questo il dato che si conferma, anche dopo la prima puntata. Per il resto, possiamo far notare che nella serata del venerdì, senza Quarto Grado su Rete 4, va bene Italia 1 con l’ennesima replica di Forrest Gump. Nulla da fare neppure con questo nuovo appuntamento di Mi casa es tu casa, che scende rispetto alla puntata con Mara Venier ospite.

Vediamo quindi nel dettaglio i dati di ascolto del 30 dicembre.

Gli ascolti della prima serata: ecco i dati auditel del 30 dicembre 2022

Vince Rai 1 con il film Note d’amore . Quasi 3 milioni di spettatori con 2.912.000 spettatori pari al 17.1% di share. Segue Mediaset. Su Canale5 Sissi 2 ha incollato davanti al video 2.129.000 spettatori con uno share del 12.8%. Su Italia1 Forrest Gump ha raccolto 1.225.000 spettatori (7.7%). Su Rai3 Alla ricerca di Dory è seguito da 956.000 spettatori con il 5.3%. Su Rete4 Johnny Stecchino totalizza un a.m. di 963.000 spettatori (6.1%).

Su Rai2 Mi Casa Es Tu Casa arriva a 700.000 spettatori (4%).Su La7 Speciale Eden raggiunge 541.000 spettatori pari al 3.5%. Su Tv8 Conciati per le feste segna 365.000 spettatori (2.1%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza è visto da 557.000 spettatori (3.1%).