Domenica IN a Capodanno su Rai 1: tutti gli ospiti di Mara Venier

Mara Venier anche a Capodanno: ecco tutti gli ospiti di oggi 1 gennaio 2023 di Domenica IN

Dopo averci fatto compagnia a Natale, con una puntata registrata di Domenica IN, Mara Venier torna anche nel pomeriggio di Capodanno. Il primo gennaio quindi il pubblico potrà godersi una nuova puntata di Domenica IN che ci aspetta come sempre alle 14. Chi ci sarà in compagnia della conduttrice di Rai 1? Tanti anche questa settimana gli ospiti di Mara Venier per una puntata scoppiettante e che sa ancora di festa! Allegria e spensieratezza per la puntata che inaugura il 2023. Siete dunque curiosi di scoprire chi ci sarà? Ecco tutte le anticipazioni di Domenica IN per l’1 gennaio 2023.

Domenica IN anticipazioni: tutti gli ospiti del primo gennaio 2023

Nella puntata di Domenica IN di oggi ritroveremo Silvan. E poi per chi non è mai stanco del suo oroscopo, dopo I fatti vostri, Paolo Fox sbarca anche a Domenica IN con le previsioni per il nuovo anno. Nella puntata di Capodanno di Domenica IN sarà ospite di Mara Venier Stefano Orfei.

E oggi a Domenica In ci sarà anche tanta musica: tra gli ospiti della puntata di Capodanno ascolteremo Rettore, Bobby Solo, Andrea Sannino con Franco Ricciardi e Alessandro Ristori ( per chi non lo sapesse pare che Ristori sia il cantante preferito di William di Inghilterra)

Collegamento poi con il danzatore Roberto Bolle. Il 2023 di Rai 1 anche quest’anno si apre all’insegna della danza, con Roberto Bolle e il suo Danza con me, nel corso di Domenica IN ascolteremo delle anticipazioni di quello che accadrà in prima serata. Il mondo del cinema e del teatro sarà rappresentato dalle attrici Dalila Di Lazzaro e Monica Guerritore, quest’ultima neo regista con il film Anna, pellicola dedicata alla grande Anna Magnani di cui ricorrono i 50 anni dalla morte il 26 settembre del prossimo anno. Che altro aggiungere? Vi facciamo i nostri migliori auguri per un super inizio di anno e ci auguriamo che passerete questa giornata con le persone a voi care. Vi ringraziamo per essere sempre affezionati lettori del nostro sito e vi ricordiamo che Domenica IN ci aspetta alle 14 dopo il Tg, su Rai 1.