Ore 14 torna in onda a fa incetta di ascolti come La vita in diretta, BellaMa’ stravolto

Gli ascolti del pomeriggio: va benissimo La vita in diretta, riparte alla grande Ore 14. BellaMa' continua a cambiare ma i numeri restano bassi

Torniamo a occuparci degli ascolti del pomeriggio. Come sono andate le cose il 2 gennaio 2023 con il ritorno in onda di alcuni programmi che erano andati in pausa per il Natale? I dati auditel confermano la tendenza della fine del 2022 per quello che riguarda il pomeriggio di Rai 1 e Rai 2. Ore 14, tornato in diretta il 2 gennaio, riparte da 700 mila spettatori, grandi numeri per Milo Infante e tutta la squadra. Va sempre fortissimo Alberto Matano che proprio ieri, dallo studio de La vita in diretta ha ringraziato il suo pubblico. Sfiorare i 3 milioni di spettatori nel pomeriggio delle feste e arrivare a fare lo stesso risultato della prima serata, non era cosa scontata e invece il pubblico di Rai 1 ha apprezzato la scelta della rete di non spegnere l’informazione. Chi invece perde e acquista pubblico a seconda dei giorni è BellaMa’ di Diaco. Ieri grazie al traino di Ore 14 il programma è tornato sopra i 400 mila spettatori. Il programma però va detto, non è più quello di settembre. Totalmente snaturato. Ieri ad esempio, si è dato spazio alle ultime notizie sulla morte di Benedetto XVI con un collegamento con un giornalista del TG2 e poi un momento di riflessione ( si è fatto persino un minuto di silenzio per ricordare il Papa, cosa che non è accaduta in nessun altro programma, neppure nel giorno della morte di Ratzinger).

Gli ascolti del pomeriggio: ecco i dati del 2 gennaio 2022

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno non entusiasma, anzi. 1.698.000, 13% e nel programma 1.832.000, 16.5%. Serena Bortone non approfitta in nessun modo dell’assenza di Uomini e Donne. Il Paradiso delle Signore 2.093.000, 21.3%; sempre bene la soap. La vita in diretta nella presentazione 2.042.000, 19.8% e nel programma 2.690.000, 22.2%. Ottimo il programma di Matano.

Su Rai 2 Ore 14 ha registrato 724.000 telespettatori, share 5.8%; Bella ma’ 462.000, 4.6%; Nei tuoi panni album 341.000, 3% . Milo Infante certezza nella programmazione di Rai 2.

Su Rai 3 Le Avventure di Pinocchio 446.000, 4.43%; Aspettando Geo ha ottenuto 954.000, 9.48%, Geo 1.584.000, 12.89%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.409.000 telespettatori, share 16.7%, Terra Amara 2.347.000, 19.2%, GF Vip 1.614.000, 15.7%, Un altro domani 1.184.000, 12.1%, il film tv Hearts of Winter un netto di 1.015.000, 8.7%.