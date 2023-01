C’è posta per te riparte con due super ospiti e le storie che infiammano il pubblico

Cresce l'attesa per la prima puntata di C'è posta per te in onda il 7 gennaio 2023

E’ arrivato il momento. C’è posta per te riparte su Canale 5 con la nuova edizione del programma di Maria de Filippi. Il grande giorno, per il pubblico che ama C’è posta per te è arrivato. Il 7 gennaio 2023 andrà in onda la prima puntata del programma di Canale 5 con tante storie da raccontare e ci sono anche le prime anticipazioni. Sui social di C’è posta per te sono state pubblicate alcune clip che mostrano di brevi momenti che vedremo nella trasmissione. Le storie sono quelle che piacciono di più al pubblico: un tradimento, con una moglie che prova a chiedere scusa al marito per come è finita la loro relazione. E poi una famiglia che prova a chiedere scusa a una figlia delusa e abbandonata. E ovviamente, i grandi ospiti: chi ci sarà nella prima puntata di C’è posta per te? Maria de Filippi riparte subito alla grande con due amatissimi ospiti.

C’è posta per te in onda il 7 gennaio 2023: gli ospiti

Nella prima puntata di C’è posta per te alla corte di Maria de Filippi tornerà Can Yaman. L’attore turco è amatissimo dal pubblico di Canale 5 e i suoi fan non vedono l’ora di rivederlo nello studio del sabato sera di Mediaset. Il secondo ospite della puntata di C’è posta per te del 7 gennaio anche Antonino Cannavacciuolo. Lo chef napoletano sarà tra i protagonisti della prima puntata dell’anno del programma di Canale 5.

Maria de Filippi torna quindi alla conquista del sabato sera. Dopo aver regalato con Tu si que vales ascolti eccellenti da settembre a novembre, adesso ci si aspetta che C’è posta per te faccia anche meglio. Lo scorso anno il programma di Maria de Filippi aveva frantumato record su record, complice anche il periodo complesso vissuto in inverno a causa della pandemia. Ci dobbiamo aspettare anche quest’anno numeri da record? Vedremo, intanto appuntamento a domani: ore 21,15 su Canale 5 con la prima puntata di C’è posta per te.